"Школу построили в плохом месте. Здесь часто случаются аварии"

"Сыну Виталию 45 лет, а до сих пор не нашел своего места в жизни, — пишет 69-летняя Галина Николаевна из города Бровары на Киевщине. — Он хороший, не пьет и не курит. Дважды был женат. Развелся, детей нет. С работой не ладится. Племяннице Оксане тоже за 40, а детей не имеет. С первым мужем развелась. Живет сама. Маму потеряла в 6 лет. Переживаю за обоих, потому что хочу им счастья".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Валентина Гавура. Сканирует фото Оксаны и Виталия. Брюнетка в черном платье сидит за праздничным столом возле мужчины в желтой футболке и с золотой цепочкой на шее.

— Сын скоро позовет замуж женщину с ребенком. Вы будете против, пока невестка не забеременеет от Виталия. Подарит вам долгожданную внучку. Племянница Оксана будет встречаться с женатым мужчиной. Тот пообещает ей золотые горы, но из семьи не уйдет. Если хочет иметь семью, пусть начнет отношения с коллегой, который добивается ее не один год. Имеет шанс забеременеть осенью.

"Жизнь повернулась ко мне боком, — пишет 47-летняя Валентина из Черниговской области. — Хотя и раньше не баловала. Теперь у меня проблема на проблеме. Переживаю за дочерей. Особенно — за старшую Оксану. У нее не все хорошо со здоровьем".

Вкладывает в конверт фото. Женщина в коричневой блузке обнимает двух дочерей-блондинок. Они сидят за праздничным столом. Сзади стоит седой усач — муж Владимир.

— Помните, все болезни от нервов. Недуги отступят, как только прекратите грызться. Старшей дочери будут ставить ложные диагнозы, поэтому лечение затянется. Не злоупотребляйте медикаментами, пока диагноз не подтвердят еще хотя бы два врача. С марта дела у семьи пойдут лучше.

"С мужем живем в браке 40 лет, имеем двух сыновей, — рассказывает в письме 62-летняя Галина из Ривненской области. — Одному 39 лет, другому — 34. Младший два года тому назад женился. Невестка старше сына, имеет своего взрослого сына. А от Алексея забеременеть не может. Старший должен был жениться девять лет тому назад. За три недели до свадьбы девушка передумала выходить за него замуж. С тех пор никак не найдет себе пару. Был год и три месяца в АТО, теперь — инвалид войны. Мы с мужем нездоровы. У меня больные ноги, у мужа — сердце".

Биоэнергетик сканирует ладонью фото коротко стриженых парней. Алексей — в спортивной кофте, Вадим — в военной форме.

- Алексей станет отцом через год, если пройдет обследование и пролечится. В следующем году захочет начать собственный бизнес. Пусть не спешит вкладывать деньги в чужое дело. Обдерут еще и сделают должником. Вадим приведет невестку через полгода. Не запрещайте ему посещать побратимов и путешествовать по Украине. Свою судьбу встретит в пути. С мужем не занимайтесь самолечением. Таблетки, которые оба пьете, негативно влияют на желудок. Хорошо обследуйтесь, прежде чем бежать в аптеку.

"В 2007-ом мы приобрели жилье в кредит, — пишет львовянин Ростислав, 35 лет. — Выплачивать помогали мои родители и тесть. В 2009-ом умерла моя мама. Отец, хоть и получает пенсию и зарплату, отказался нам дальше помогать. Со временем перестала помогать и семья жены. Юля забеременела. Долго лежала в больнице. Постоянно не хватало денег, потому что жили только на мою зарплату. Родила сына. Он часто болеет. Летом начались проблемы со здоровьем у жены. Мы залезли в большие долги. Недавно по телевизору шла программа о негативных зонах, где с людьми происходят неприятности. Школу, где я работаю, построили в плохом месте. Здесь часто случаются аварии, есть покрученные деревья. Кажется, когда я стал здесь работать, у нас начались проблемы. Может, пора уволиться и поехать на заработки?"

— Не спешите паковать чемодан и искать работу через посредников. В соцсетях свяжетесь с товарищами, которые уже обосновались в Польше. Они помогут найти высокооплачиваемую работу. Со временем захотите перевезти туда жену и сына. Кредит за квартиру вернете к концу 2019-го. Проблема не в школе. Беду творят те, кто раньше назывался вашими друзьями. Не приглашайте в гости знакомых, которые завидуют.

"Сестра забрала у матери квартиру и дом, а ухаживать за лежачей не хочет, — пишет 56-летний Степан Александрович из Винницкой области. — Сейчас мама живет у нас с женой. Места в трехкомнатной квартире мало. С нами — двое женатых сыновей и трое внуков. Чтобы как-то выкрутиться, я езжу на заработки. Сестра совести не имеет. Живет на всем, что сделали для нее родители, а навестить мать не может".

— Злитесь на сестру, потому что от матери не получили ни копейки. А когда та заболела, то попросила вас досмотреть ее на склоне лет. Отпустите обиды. Хоть ничего не имеете в наследство, но скоро переедете в более просторное жилище. Свой дом вам завещает тетя жены. Квартиру оставьте детям.