"Школу построили в плохом месте. Здесь часто случаются аварии"

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 198
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1377
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3690
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4023
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1710
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2205
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1422
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1566
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3168
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 332
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 06:10

"Школу построили в плохом месте. Здесь часто случаются аварии"

  Комментировать
 

"Сыну Виталию 45 лет, а до сих пор не нашел своего места в жизни, — пишет 69-летняя Галина Николаевна из города Бровары на Киевщине. — Он хороший, не пьет и не курит. Дважды был женат. Развелся, детей нет. С работой не ладится. Племяннице Оксане тоже за 40, а детей не имеет. С первым мужем развелась. Живет сама. Маму потеряла в 6 лет. Переживаю за обоих, потому что хочу им счастья".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Валентина Гавура. Сканирует фото Оксаны и Виталия. Брюнетка в черном платье сидит за праздничным столом возле мужчины в желтой футболке и с золотой цепочкой на шее.

— Сын скоро позовет замуж женщину с ребенком. Вы будете против, пока невестка не забеременеет от Виталия. Подарит вам долгожданную внучку. Племянница Оксана будет встречаться с женатым мужчиной. Тот пообещает ей золотые горы, но из семьи не уйдет. Если хочет иметь семью, пусть начнет отношения с коллегой, который добивается ее не один год. Имеет шанс забеременеть осенью.

"Жизнь повернулась ко мне боком, — пишет 47-летняя Валентина из Черниговской области. — Хотя и раньше не баловала. Теперь у меня проблема на проблеме. Переживаю за дочерей. Особенно — за старшую Оксану. У нее не все хорошо со здоровьем".

Вкладывает в конверт фото. Женщина в коричневой блузке обнимает двух дочерей-блондинок. Они сидят за праздничным столом. Сзади стоит седой усач — муж Владимир.

— Помните, все болезни от нервов. Недуги отступят, как только прекратите грызться. Старшей дочери будут ставить ложные диагнозы, поэтому лечение затянется. Не злоупотребляйте медикаментами, пока диагноз не подтвердят еще хотя бы два врача. С марта дела у семьи пойдут лучше.

"С мужем живем в браке 40 лет, имеем двух сыновей, — рассказывает в письме 62-летняя Галина из Ривненской области. — Одному 39 лет, другому — 34. Младший два года тому назад женился. Невестка старше сына, имеет своего взрослого сына. А от Алексея забеременеть не может. Старший должен был жениться девять лет тому назад. За три недели до свадьбы девушка передумала выходить за него замуж. С тех пор никак не найдет себе пару. Был год и три месяца в АТО, теперь — инвалид войны. Мы с мужем нездоровы. У меня больные ноги, у мужа — сердце".

Биоэнергетик сканирует ладонью фото коротко стриженых парней. Алексей — в спортивной кофте, Вадим — в военной форме.

- Алексей станет отцом через год, если пройдет обследование и пролечится. В следующем году захочет начать собственный бизнес. Пусть не спешит вкладывать деньги в чужое дело. Обдерут еще и сделают должником. Вадим приведет невестку через полгода. Не запрещайте ему посещать побратимов и путешествовать по Украине. Свою судьбу встретит в пути. С мужем не занимайтесь самолечением. Таблетки, которые оба пьете, негативно влияют на желудок. Хорошо обследуйтесь, прежде чем бежать в аптеку.

"В 2007-ом мы приобрели жилье в кредит, — пишет львовянин Ростислав, 35 лет. — Выплачивать помогали мои родители и тесть. В 2009-ом умерла моя мама. Отец, хоть и получает пенсию и зарплату, отказался нам дальше помогать. Со временем перестала помогать и семья жены. Юля забеременела. Долго лежала в больнице. Постоянно не хватало денег, потому что жили только на мою зарплату. Родила сына. Он часто болеет. Летом начались проблемы со здоровьем у жены. Мы залезли в большие долги. Недавно по телевизору шла программа о негативных зонах, где с людьми происходят неприятности. Школу, где я работаю, построили в плохом месте. Здесь часто случаются аварии, есть покрученные деревья. Кажется, когда я стал здесь работать, у нас начались проблемы. Может, пора уволиться и поехать на заработки?"

— Не спешите паковать чемодан и искать работу через посредников. В соцсетях свяжетесь с товарищами, которые уже обосновались в Польше. Они помогут найти высокооплачиваемую работу. Со временем захотите перевезти туда жену и сына. Кредит за квартиру вернете к концу 2019-го. Проблема не в школе. Беду творят те, кто раньше назывался вашими друзьями. Не приглашайте в гости знакомых, которые завидуют.

"Сестра забрала у матери квартиру и дом, а ухаживать за лежачей не хочет, — пишет 56-летний Степан Александрович из Винницкой области. — Сейчас мама живет у нас с женой. Места в трехкомнатной квартире мало. С нами — двое женатых сыновей и трое внуков. Чтобы как-то выкрутиться, я езжу на заработки. Сестра совести не имеет. Живет на всем, что сделали для нее родители, а навестить мать не может".

— Злитесь на сестру, потому что от матери не получили ни копейки. А когда та заболела, то попросила вас досмотреть ее на склоне лет. Отпустите обиды. Хоть ничего не имеете в наследство, но скоро переедете в более просторное жилище. Свой дом вам завещает тетя жены. Квартиру оставьте детям.

Автор: Яна РОМАНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Школу построили в плохом месте. Здесь часто случаются аварии"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 46434
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 32393
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 23118
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12519
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12096
Люди
Светлана Луцюк 27 лет сосед не пускает в квартиру
Светлана Луцюк 27 лет сосед не пускает в квартиру Просмотров: 9
Ирина Тимошенко выиграла мотокосу
Ирина Тимошенко выиграла мотокосу
Софию Алтиеву реанимировали 40 минут
Софию Алтиеву реанимировали 40 минут Просмотров: 468
Тарас Парий имел ишемическую болезнь сердца
Тарас Парий имел ишемическую болезнь сердца Просмотров: 18
Мария Качмар умерла во сне
Мария Качмар умерла во сне Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
10
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 626
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua