"Сказал, что буду увольняться. Зарплату подняли на тысячу долларов"

- Сын спит до десяти утра, на работу не ходит и зарабатывает 30 тысяч гривен в месяц. Говорю: "У кого ты их украл? Давай вернем, пока не подали в полицию", - жительница Луцка 53-летняя Татьяна Муляр рассказывает о сыне Денисе, 28 лет.

После университета он два года работал менеджером. Начал искать дистанционную работу, вне офиса.

- Тогда была мода открывать интернет-магазин. Так появился мой "Вип-іт", - говорит Денис Муляр. - Торговал элитными закусками - хамоном, салями, черной и красной икрой. Запустил перед Новым годом. За первый месяц касса была больше, чем за весь следующий год. Люди обеднели. Заказов мало. Магазин закрыл.

Познакомился с Андреем, который обещал, что научит зарабатывать тысячу долларов в месяц, если запишусь на его онлайн-курсы. Отдавать 300 "баксов" было стремно. Заплатил только первый взнос. Послушал две лекции.

Первых клиентов нашел, когда учился. 150 "зеленых" заплатили за рекламу для швейной фабрики, которая производит вышиванки. Еще 100 - для частного сада, где запустили курс польского языка и ментальной математики.

Денис - RRS-менеджер - специалист по поисковой рекламе. Помогает бизнесменам находить новых клиентов и возвращать старых.

- За первый месяц заработал 7600 гривен, а уже за второй - 15 тысяч, - продолжает. - Да знаний по курсам не хватало. Поэтому полчаса в день уделяю учебе. Раз в месяц участвую в платном семинаре по интернету.

Работа из дома экономит время. Отпали расходы на проезд и обед в кафе.

Чтобы сотрудники чувствовали себя командой, дважды в год начальство устраивает корпоратив: перед Новым годом и в июне, когда празднуем годовщину компании.

- Родители хотели, чтобы выучилась на программиста. А я пошла в журналистику, - рассказывает киевлянка Анастасия Юркевич, 32 года. - На третьем курсе перевелась на пиар. Четыре года работала в рекламе. Зарабатывала 12 тысяч, но пропадала на работе с утра до ночи. А брат на втором курсе перестал просить у родителей деньги. Купил айфон и ноутбук "Эппл". Перевелся на заочное. Программировал по ночам, днем отсыпался. Пожалела, что не послушала родителей. Когда на работе урезали премии и перестали оплачивать больничные, написала заявление на увольнение.

С 2016 года Анастасия SMM-менеджер - продвигает бренды в социальных сетях.

- Работаю с интернет-магазинами одежды и обуви. Рекламирую через социальные сети "Фейсбук" и "Инстаграм" производителей косметики, развлекательные и учебные центры, столичные рестораны.

На работу тратит от 4 до 10 ч. в день.

- Сейчас в декрете. Сажусь за компьютер, пока сын спит. Работаю со смартфона во время прогулок. Встаю в пять утра. За час успеваю больше, чем ночью за 3 часа. Имею 10-15 тысяч гривен ежемесячно. Если бы в совершенстве знала английский, зарабатывала бы 2 тысячи долларов (50 тыс. грн. - ГПУ).

Муж Анастасии 29-летний Юрий Горб работает программистом. На дистанционную работу перешел в прошлом году.

- Не отказываю себе ни в чем. Сегодня могу ночевать на Бали, завтра - на Крите, - говорит Юрий. - Хорошие заработки позволяют нашей семье путешествовать, а не эмигрировать.

До 2018 года работал в столице на фирму, занимающуюся робототехникой.

- Три года не поднимали зарплаты. Имел полторы тысячи долларов. Когда сказал, что буду увольняться, повысили на тысячу "баксов". Но удаленная работа у них не приветствовалась. Заказчики требовали конфиденциальности. При входе в офис работникам заклеивали камеры на телефонах. На сайтах объявлений искал другую работу. Резюме отправил пяти компаниям. Трое пригласили на собеседование. Работа из дома их устраивала.

Просыпайтесь в пять утра

- Работа на дому требует дисциплины, - говорит тайм-менеджер Инна Литвинова, 39 лет. Учит людей правильно распоряжаться временем. Дает несколько советов, как перейти на работу вне офиса.

- Хотите все успевать, ограничьте время, которое проводите в соцсетях, до 30 минут в день. Конечно, если это не ваша работа. Сюда входит и просмотр роликов на "Ютубе", и переписка с друзьями в вайбере. В офисе наше время воруют перекуры и кофе. Дома - перекусы, приготовление пищи, уборка и стирка.

Просыпайтесь раньше. В идеале - начинать день в пять утра, как директор корпорации "Эппл" Тимоти Кук. Но и ложиться надо в 22:00.

Записывайте, что хотите сделать за день.

Приобретайте полезные привычки. Например, 15 минут в день выделяйте на изучение английского. А вечером прочитывайте хотя бы 50 страниц книги. Тогда будете глотать по книжке за неделю, четыре - в месяц. Английский изучите за полгода. Привычка приобретается за 21 день. Через три недели будете выполнять это на автомате.

Во время удаленной работы человек тоже быстро "выгорает". Не забывайте об отдыхе и времени для семьи.