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среда, 28 августа 2019 06:45

Сергея Медведева похоронили в храме

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21 августа не стало священника Сергея Медведева, 37 лет, из села Рованцы Луцкого района на Волыни. У него оборвался тромб.

- Отца Сергея убили, - говорит товарищ Сергей Пащенко. - После смерти матери у него начался конфликт с родственниками по наследственному имуществу. Прошлой осенью жена его брата спровоцировала собственное избиение. Отца Сергея осудили на год. Но отпустили на свободу при условии, что не совершит новое преступление. Он тяжело переживал такой удар от близких. Они мучили его на протяжении последнего года. Родные люди распинали его на кресте, а он терпел и прощал. Провоцировали и нападали на него в храме. Наконец он не выдержал и ушел от нас.

Сергей Медведев родился в селе Карпиловка Рокитновского района Ровенской области. Окончил Волынскую духовную семинарию. Стал священником в 2003 году. Служил в кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке. Три года назад завершил строительство храма в селе Рованцы. Был его настоятелем.

- Наша церковь осиротела, - говорит Пащенко. - Не могу представить следующее воскресенье без отца Сергея. Без его искренней улыбки и ободряющих слов. Без него мы остались как овцы без пастыря. И кем-нибудь его не заменишь. Он отличался от многих священнослужителей, потому что действительно верил в Бога. Он не продавал свечи и церковные услуги. Он не был святым и не стремился к этому. Но был для прихожан примером искупления.

Сергея Медведева похоронили в храме, который он построил. Там покоится и его мать.

Автор: Марта ГАЛКА
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