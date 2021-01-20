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четверг, 21 января 2021 05:31

Серафима Петрова искала собаку 11 лет

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— Гуляла в Центре, увидела щенка — темный, пушистый. Хотела забрать. Но была не одна и мне не разрешили. На следующий день приехала и таки взяла к себе. В 2008-м у меня появился Карат, - рассказывает киевлянка Серафима Петрова. Зимой 2009-го ее пес потерялся. Искала его более 11 лет.

- Карат был послушный, поэтому часто разрешала ему гулять без поводка, — говорит Серафима Петрова. — Однажды на улице возле нас взорвалась петарда. Я испугалась. Не сразу заметила, что собаки рядом нет. Звала ее, но напрасно. Объявление о розыске с фотографией Карата расклеила повсюду. Расспрашивала прохожих, писала на форумы. Активные поиски прекратила через год. В 2010-м на одном из форумов увидела сообщение о волонтерах, которые спасли пса, попавшего под машину на Троещинском рынке. Узнала своего Карата. Позвонила, но было поздно. Ответили, что уже нашли для него хозяев. Заверили - он в надежных руках.

В октябре 2020 года к волонтеру 35-летней Ирине Мурге из Ирпеня на Киевщине обратились соседи новой владелицы собаки.

— Они постоянно вызывали патрульных и неоднократно давали показания о жестоком обращении с животным. Однако ничего не решалось. Тот человек утверждал, что относится к собаке хорошо. Стражи порядка ей верили, - рассказывает Мурга. — Тогда соседи сняли на видео избиение Карата и обратились ко мне. Я написала заявление в полицию. После этого хозяйка сняла с собаки цепь и выставила за ворота. Лежала там, пока я ее не нашла. Карат оказался общительным. Когда приехала, сразу ко мне подошел. Отвезла собаку в ветеринарную клинику. У него диагностировали истощение из-за голодания, гематомы и ушиб лап.

После этого Ирина Мурга с полицейскими навестила женщину, у которой жил Карат.

- Она даже не возражала, что била собаку. Оправдывалась, что он якобы съел курицу. Во дворе увидела полуразвалившуюся будку, где жил Карат. У нее не убирали, наверное, несколько лет. Пса держали на цепи длиной полтора метра. Хозяйка была уверена, что такое отношение к животному — нормальное.

За жестокое обращение с животным владелице грозит штраф от 3,5 тыс. до 5,1 тыс. грн.

- Опубликовала историю Карата в Facebook, - продолжает Ирина Мурга. - Позже написала Серафима. Была уверена, что это ее пес. Попросила прислать фотографии из клиники, а сама выслала снимки маленького Карата. Сказала, что заберет его. Их встреча после долгой разлуки была трогательна. Карат ее узнал. Подбежал, обнимал лапами, а потом уткнулся в нее носом. Серафима смеялась сквозь слезы. Все присутствующие плакали.

Сейчас Карат живет в квартире Серафимы Петровой.

— Водим его к кинологу на перевоспитание. Но за два месяца достижений мало. Но тренер говорит, что благодаря терпению — все возможно, — говорит Серафима. — Карат нашел общий язык с моими детьми — 10-летним сыном и 8-летней дочкой. Когда возвращаемся домой, Карат встречает нас с визгом. Прыгает, ластится. Он очень активный. Ужасно любит играть с мячиками, которые пищат. Выполняет основные команды. Но агрессивно относится к другим собакам.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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