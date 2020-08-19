"Имею двоих детей, - пишет 44-летняя Валентина из Киевщины. - Дочке Оксане 24 года. Когда она выйдет замуж и как сложится ее жизнь? Младшему Саше исполнилось 14. Пойдет в девятый класс. Оставаться ему в школе после этого или лучше куда-то поступать?"

Вкладывает фото сына и дочери. Оксана в клетчатой рубашке, окрашенные волосы собраны в пучок. Александр - синеглазый, волосы зачесаны на правый бок. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

- Дочка выйдет замуж через год. С рождением детей не будут спешить, хотя вы и родители зятя будете просить о внуках. Мальчика родят к декабрю 2022-го. С братом у нее прочная связь. Именно сестра поможет ему определиться с будущей профессией. Хотите, чтобы занимался компьютерным делом, но сыну по душе дизайн.

"Вырастила двух дочерей, - пишет 63-летняя Надежда Николаевна из Черниговской области. - Старшая живет в городе, младшая переехала в село полтора года назад. Осталась у меня с ребенком. Наталье 40 лет. В 2010 году у нее была депрессия, потому что развелась. После того, что пережила, имеет нарушения психики. Мы с отцом нашли ее дневник, а в нем - страшные вещи. Дочь признается, что слышит голоса, которые приказывают ей делать плохие дела. Часто ссоримся, обзывает меня. Сделала ДНК-тест, потому что не верит, что я ее мать".

Вкладывает в конверт фото дочери - блондинки в черной футболке и джинсовой юбке. Биоэнергетик зажигает свечу, обводит ею вокруг снимка.

- Дочка согласится на визит к психологу. Антидепрессанты помогут вернуться к нормальной жизни. В следующем году познакомится с мужчиной, который станет ее парой. Руку и сердце предложит после того, как Наталья от него забеременеет. В дальнейшем старайтесь не вмешиваться в ее жизнь. Держит обиду, потому что нашли и прочитали дневник. Этого не надо было делать. Это был для нее единственный способ выразить страхи и переживания и не сойти с ума. Не нарушайте ее права на приватность.

"Брат Вадим ушел из дома 10 месяцев назад, - рассказывает в письме киевлянка Нина Владимировна, 48 лет. - Помогите его найти. Мы расспрашивали людей, искали, но он будто растворился.

Вкладывает в конверт паспортное фото Вадима. Он синеглазый, русый, со шрамом на щеке.

- Не теряйте надежду. Весть от брата придет осенью. В глубине души знаете, что могло случиться. Подозреваете, что к его исчезновению причастны непорядочные друзья, с которыми контактировал в последнее время. Причина в женщине и большой сумме денег. Кому-то задолжал, а отдать вовремя не смог. Планировал бежать за границу.

"Бабушка умерла в 98 лет, - пишет киевлянка Анастасия, 56 лет. - Пережила трех детей, семь лет боролись за ее дом в столице. А теперь некому привести все в порядок. Восемь внуков разъехались по миру. Я сама больше времени провожу в Варшаве, чем дома. Предлагаю двоюродным братьям и сестрам дом продать, деньги разделить. Но трое из них убеждены, что выставлять на продажу не стоит. Что это должно стать нашей семейной резиденцией. Еще несколько лет - и дом рухнет. За ним нужен уход".

- С продажей подождите до октября. Тогда на предложение откликнутся сразу несколько покупателей. Одни захотят взять дом под выплату, но лучше отдайте тем, кто готов заплатить сразу всю сумму. Если на продажу не выставите, за несколько лет двор зарастет кустарником, а без отопления стены отсыреют и пойдут трещины. Рождения внуков ждите через год в эту самую пору.

"Восемь лет живем с Димой в гражданском браке, о свадьбе даже речи не идет, - рассказывает в письме тернополянка Валерия, 30 лет. - Воспитываем двоих его детей от первого брака, а мне не удается забеременеть. Когда станем полноценной семьей?"

- Хотите брак и детей, ищите другого. Этот человек не предложит бракосочетания, даже когда забеременеете. Потому что устраивает, что заботитесь о детях и хорошо ладите с его родителями. Но решиться на семейную жизнь после того, как обжегся с первой женой, Дмитрию непросто. Даже если распишетесь, это повлечет за собой кучу новых проблем. Сделает мужчину нерешительнее. Будет исчезать из дома в поисках приключений, пьянствовать с друзьями. У вас есть на горизонте другой человек. Не бойтесь новых впечатлений. Но больше не соглашайтесь на гражданский брак. Ждите предложения руки и сердца.