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четверг, 07 мая 2020 00:50

"Шарик — единственная собака в многоэтажке. Сегодня он гулял 60 раз"

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Что обсуждали пользователи социальных сетей в апреле

6 апреля в Украине усилили карантинные мероприятия. Запретили гулять в парках, ходить группами более двух человек и посещать общественные места без масок.

"Выгуливать собак в парке — можно, но гулять там с детьми запрещено. В ломбард, эпицентр и в церковь — и пожалуйста. В парк — бозе упаси! А если у детей будет рахит, низкий иммунитет, и вообще — будущее здоровье детей под вопросом из-за отсутствия свежего воздуха, прогулок и солнца, это пофиг?"

Елена Суетова, фейсбук

"Я придумала выход. В постанове сказано с "животными", поэтому вооружаемся учебником по биологии и вспоминаем, что человек — животное. Можно выгуливать ребенка или мужа".

Наталья Видлога, фейсбук

"Знакомтесь, это Шарик — единственная собака в многоэтажке. Сегодня он гулял 60 раз".

Татьяна Андресенко, фейсбук

"Прогулка в парке по цене недели в Европе. С 6 апреля — всего 17 тысяч гривен".

Роксолана Абрам, инстаграм

Десятую часть территории в зоне отчуждения охватили лесные пожары. Распространились на территории пяти лесничеств. С 16 апреля продолжались в Житомирской области. Огонь охватил десятки гектаров насаждений и полей. Полиция рассматривает две версии: ураган, который оборвал электросети, и поджог.

"Эти поджоги устроили из-за зависти. Фильм "Чернобыль", который посмотрел весь мир. Оккупированный Донбасс, чтобы мы были зависимы от угля, оккупированный Крым — чтобы не имели своего моря. Кому-то выгодно, чтобы у нас была беда".

Стефа Смукович, фейсбук

"Зеленская власть зачищает Полесье от украинцев. Готовят землю к распродаже. Поэтому горят леса и целые села".

Александр Василик, фейсбук

"Зелебобики усыраются по всем фронтам. Главное продуцировать качественные видосы, а идиоты пусть смотрят и радуются тому, что все под контролем".

Богдан Скопненко, фейсбук

Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении в совершении умышленного убийства экс-нардепу Татьяне Черновол. Якобы 18 февраля 2014 года она участвовала в поджоге офиса Партии регионов в центре Киева. Во время пожара погиб охранник, который был в здании.

"Следует ожидать политического преследования для всех активных участников Революции. Янукович вернулся. Пока через своих людей. Скоро и лично появится на какой-то должности".

Демьян Ганул, инстаграм

"Ответственность за преследование Черновол несет лично Зе. Он назначил реваншистов на ключевые должности. Он избрал ГПУ и ГБР. Он отпустил беркутню в Россию по требованию Путина. Изменение ценностей — его политическая воля".

Владимир Цибулько, фейсбук

"Зеленский не учится на ошибках предшественников. Похоже, ему нужна персональная демонстрация и засвидетельствование того, что бывает с предателями Украины".

Максим Литвин, инстаграм

130 тысяч верующих посетили пасхальные богослужения, несмотря на призывы властей оставаться дома. Полиция зафиксировала 19 случаев нарушения карантина.

"Теперь есть гарантия, что на карантине еще два месяца посидим".

Артем Калинин, фейсбук

"Почему Аваков не спешит выдвигать филиалу ФСБ обвинения в подстрекательстве к массовым нарушениям условий карантина и нанесению государству ущерба. Эти 130 тысяч зомби сами не поперлись бы".

Сергей Гололобов, инстаграм

"Круто. Я с женой хочу выехать на природу и меня оштрафуют на 17 тысяч. Да, на природу, в лес, где людей практически нет. Ну это же не церковь, в церкви же не заразно, как на природе".

Андрей Турецкий, фейсбук

"Все 130 тысяч в больницу не принимать. Были в церкви, пусть туда и лечиться от вируса идут".

Наталья Абрамюк, фейсбук

"Зато нашему президенту повезло. В этом году не шел в церковь на Пасху".

Олег Есипенко, фейсбук

"Это спецоперация РФ: чем больше украинцев заразится, тем им лучше".

Людмила Гавриш, инстаграм

Во фракции "Слуга народа" сообщили, что бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской областной государственной администрации 52-летнего Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Он заявил, что готов принять это предложение.

"А "бе-бе-бе" и поедание галстука будут?"

Владимир Куприянов, фейсбук

"Если Саакашвили назначат вице-премьером, то продажа попкорна и кукурузных палочек вырастет настолько, что станет локомотивом развития экономики Украины".

Евгений Магда, фейсбук

"Вот его там только и не хватало. Пусть расскажет, как он по крышам убегал от Авакова. В присутствии того же Авакова, который будет сидеть напротив на заседании Кабмина. Цирк продолжает свою работу, несмотря на карантин".

Виктор Терен, инстаграм

"Дать должность Саакашвили — это начало конца каденции. Доказано Шеварнадзе и Порошенко. Засекаем, через сколько дней Зеленский станет барыгой".

Антон Санченко, фейсбук

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