"Самые глупые из псов — алабаи. А самые умные — дворняжки"

На стадион возле спортивной школы в Тальном Черкасской области 33-летняя Анна Радченко приезжает мопедом. Она работает ловцом бездомных собак в горсовете. Животных везет к ветеринару на стерилизацию. Потом выхаживает их.

Около Анны вертится мой йоркширский терьер 3-летний Мажор. Вдруг от дома директора школы выскакивает откормленная собака-боксер. Его сдерживает заградительная сетка. Все втроем вздрагиваем от лая.

— Главное — не показывать, что боишься. Тогда все будет в порядке, — говорит Анна.

Спрашиваю, смогла бы такого поймать.

— Такого — нет. Он в руки не дастся, — отвечает. — Мой телефон весь город знает. Какой-то мужчина звонил: "У нас по улице бегает огромная собака. Вы не могли бы приехать и связать его?" Смеюсь, ведь что я могу сделать с таким псом с моими 40 килограммами веса?

Животных люблю с детства. Нянчилась с ними. Мама ссорилась, — продолжает Анна Радченко. — Вона и сейчас ругает. Дома держу четырех собак и шесть котов. Помогаю немощным и больным животным. Прошлой зимой возле щебенного завода машина сбила собаку. Поломала лапы. Животное пять дней лежало на земле, мучалось. Узнал мой муж. Поехал и забрал. В Умани сделали операцию, вставили спицы. Ничего не помогло. В лапах отмерли нервные окончания. Мы полгода смотрели на эти муки. Решили усыпить.

Иногда нахожу замученных собак во дворах. Одни люди всю зиму держали собаку на метровой цепи. Чтобы вы его увидели — шкура и ребра. Когда хозяева закрываются в доме, иду туда и бросаю ему есть. Как-то меня заметила соседка. Говорит: "Ты еще не знаешь, что в них за сараем овчарка привязана. Так да еще больше истощенная". Ходили туда волонтеры. Но хозяева сразу пса куда-то завозили, рассказывали.

Ловцом собак Анна работает полтора месяца.

— Пообещали минимальную зарплату. Деньги еще не платили. Дали автомобиль и водителя. Установили норму — отлавливать минимум 25 псов на месяц, — продолжает. — С водителем намучалась. В снег он не едет, потому что резина лысая. В дождь — дворники на стекле не работают. Как-то поехали к управлению сельского хозяйства, а он заявил, что собак ловить не будет помогать. Спрашиваю — чего? "Потому что меня здесь многие люди знают. И, вообще, я собак боюсь". Уволился. Ловлю сама. Использую петлю. Когда поймаю собаку, везу ветеринарам. Должна присутствовать при операции. Врачам это не всегда нравится, потому что я придирчивая. Говорю: "Этой собачке наркоза не додали". Сердятся.

Псов выпускают на второй-третий день. С "девочками" хуже — могут болеть неделю. Животным после операции покупаю продукты. Стерилизованных отдаю в хорошие руки. "Девочек" берут охотнее. Потом посещаю собак. Прошу хозяев фотографировать и отсылать мне фото.

Возвращаемся к мопеду Анны.

— Самые глупые из псов — алабаи, — добавляет она. — У моих соседей есть. Каждый вечер скакал через забор в мой двор. Как-то застрял между калиткой и воротами. Повиснул. Скулит на всю улицу. Я выбежала спасать, а он меня за руку укусил, — закатывает кофту и показывает шрам на запястье. — Кроме агрессии, ничего в голове не имеют. А самые умные — дворняжки. Дадут фору всем породистым.

Женщина живет на околице города. С мужем Андреем воспитывают дочек — 14-летнюю Юлию и Викторию, 5 лет.

— Меня с мужем Бог свел, — добавляет Анна. — Тоже сердобольный. Иногда переживает за животных больше, чем я.