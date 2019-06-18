Рудольф Ушаков умер после второго инсульта

После кремации на Лукьяновском кладбище в Киеве похоронят учителя математики Рудольфа УШАКОВА. Умер 82-летним от второго инсульта. Первый у него случился в 2006 году.

- Папа был лучший во всем - прекрасным человеком, замечательным педагогом и отцом, - говорит дочь Надежда Ушакова, 56 лет.

Почти 40 лет Рудольф Петрович преподавал математику в киевской школе №173. Был соавтором 20 книг по математике. 15 лет назад ушел на пенсию. Писал математические статьи и решал геометрические задачи. Жил с женой Маргаритой Николаевной, 80 лет.

- Рудольф Петрович был настоящий гений математики, - говорит бывшая ученица Регина Кацман. - К нему в класс шли, чтобы потом поступить в престижный вуз. Он имел прекрасное чувство юмора. На контрольных всегда смеялись над его шутками.