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пятница, 27 августа 2021 05:10

Романия Постолянюк 11 лет боролась с раком

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В селе Ямница Тисменицкого района Ивано-Франковской области похоронили учительницу украинского языка и литературы, общественно-политического деятеля 69-летнюю Романию Постолянюк. 11 лет она боролась с раком молочной железы.

- Раком она заболела в 2010-ом, - рассказывает племянница Наталья Винник, 49 лет. - Перенесла несколько операций. Не сдавалась. Боролась до конца. Несмотря на недуг, вела активную жизнь. Устраивала для односельчан литературные встречи, приглашала талантливых людей. Исследовала историю своего рода. Имела немало творческих замыслов. За две недели до смерти слегла. Уже не поднялась.

Романия Постолянюк работала директором Ямницкой школы. В 1998 году стала председателем Тисменицкого районного совета. В 2000 году возглавила областное управление образования. Дважды избиралась депутатом Ивано-Франковского облсовета. Была членом Народного руха Украины.

- Тысячи прикарпатцев помнят Романию Антоновну как опытного руководителя, талантливого организатора, высокопрофессиональную, компетентную, волевую личность. Ее искренне уважали, - рассказывает местный журналист Владимир Заник. - У нее были прекрасные ораторские способности, она была принципиальная и инициативная, и тем создала себе заслуженный авторитет. Для многих стала примером для подражания.

С мужем Владимиром воспитали дочь Ирину. Остались трое внуков - Роман, Марк и Дарья.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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