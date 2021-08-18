"Родители стали токсичными, как и россияне"

- До 18 лет я был обычным разгильдяем, каких сотни в Феодосии, - рассказывает 25-летний Андрей Шадрин, военный из Днипра. - Окончил русскую школу, пошел в техникум на программиста, учил английский. С осени по весну ходил на пары, летом - сезонные заработки, пиво, танцы, девушки.

Андрей Шадрин - единственный ребенок в семье.

- Обычная русская семья, - говорит. - Дед был комсомольцем, начальником цеха военного завода. Ярым коммунистом и одновременно совладельцем частного предприятия, то есть буржуем по коммунистической классификации. Родители родились в России. Мать купила диплом, работает на руководящих должностях. Отец - работяга. Для них чужды западные ценности, где человек является специалистом, что-то создает, постоянно развивается. До сих пор руководствуются российской моделью жизни, где все основано на личных связях, а не законе.

Я родился в Феодосии, воспринимал себя гражданином Украины. Знал, что в городе есть какое-то российское казачье движение. Ходили клоуны в папахах и медалях, регулярно пьянствовали и восхваляли Россию. Не придавал этому значения.

В 14 лет Андрей поехал на зимние каникулы в Москву.

- Увидел этот двадцатимиллионном гадюшник, - говорит. - В самом центре Москвы стоит переполненная урна с мусором, в радиусе 20 метров кишат крысы. Все воспринимают это как норму, проходят мимо. Апокалиптическая картина. В окрестностях города можно фильмы ужасов снимать. И это - столица страны, в величие которой слепо верят мои родители и их окружение. Тогда решил - это точно не мое, не хочу быть его частью. Свою судьбу связывал с Украиной. Или с Европой. Тогда она казалась землей обетованной.

Летом Андрей Шадрин работал на сезонных работах в Феодосии - официантом в кафе, продавцом сладостей.

- Каждое лето город заполняли туристы из российских Сыктывкара, Сызрани, Рязани. Невежественные, но ведут себя, как хозяева жизни, которым все должны. Могли оскорблять просто так, вылить сок на футболку. Когда-то очередной русский напился, оставил 5000 рублей чаевых. На следующий день протрезвел, пришел требовать назад. Готов был задушить половину персонала.

В декабре 2013 года третьекурсник Андрей Шадрин поехал на Революцию достоинства в Киев.

- Соврал матери, что еду на свадьбу друга, - говорит. - На Майдане меня избила полиция. Решил, что революция не стоит покалеченного здоровья, и вернулся домой. Следил за событиями в интернете.

Утром 20 февраля просыпаюсь, читаю новости - неизвестные люди захватили Совет министров Крыма. Надо что-то делать, думаю, потому что все можно потерять. Начал носить морпехам с 1-го Феодосийского батальона сок с сигаретами. Это было для них большой поддержкой. В батальоне служили обычные сельские ребята с материка. Удивлялись, что местный пацан им помогает. Затем был референдум (13 марта 2014 года российские оккупационные войска согнали местных на так называемый референдум, на котором крымчане якобы проголосовали за присоединение региона к России. - ГПУ). После него понял - надо уезжать из Крыма. Россия здесь ничего хорошего не построит. Будет очередное Приднестровье или Северная Осетия. Непризнанная черная дыра.

Мои родители - трусливые сепары. Не хватает силы воли выйти даже на митинг. Говорил им - сделайте что-то для этой страны. Принесите нашим военным кофе, конфеты. Те же сидят в батальоне, а вокруг скапливаются российские военные, бомжи, алкаши. Концентрация неадекватных людей зашкаливает.

В 2014 году Андрей впервые поссорился с родителями.

- Они - сторонники "русского мира". Мир изменился, а они застряли в прошлом. Хотят в Советский Союз, его преемником считают современную Россию. Настолько верят в возвращение в Союз, что готовы ломать судьбы других людей, в том числе и своих детей. Их единомышленники из Донецка готовы убивать за эту идеологию.

Весной 2014 года Шадрин выехал в Киев.

- Поехал учиться. Мать постоянно говорила, что там плохо, меня обязательно побьют за русский язык. Но езжай и учись на халяву. Отправляет единственного сына к страшному врагу - бендеровцам, но если те учат бесплатно, то надо ехать.

Андрей подписал контракт с батальоном "Днепр-1". До 2015 года скрывал это от родителей.

- Когда узнали, устроили скандал. Кричали, что меня пичкают наркотиками, я потерял голову, стал наркоманом. Это при том, что у меня улучшилась физическая форма, набрал 15 килограммов. Потом пытались воспринять этот факт, осознать, что 18-летний мужчина принял решение быть гражданином своей страны. Не получилось. Наслушался гадостей о себе и службе.

В 2016 году Андрей Шадрин в последний раз видел мать. Она приехала к нему в часть в Днипро.

- Прямо заявила: из армии у тебя есть три пути - в гроб, дурку или тюрьму. Ответил, что не хочу ее видеть. Посадил на "Бла-Бла-Кар" (сервис частных перевозок. - ГПУ) до Перекопа (город на въезде в Крым. - ГПУ). Езжай, говорю, целую. Все.

С 2016 года Андрей не общается с родителями, бывшими друзьями. Не ездит на дни рождения, праздники.

- Не могу постоянно выслушивать, что я - идиот и наркоман. Принял решение и ни разу об этом не пожалел. Если моя семейная жизнь заключается в постоянном осуждении и угнетении, то зачем мне такая семья? Родители не стали мне врагами. Просто токсичные, как и все россияне. Отравляют мою жизнь, уничтожают веру в мои стремления.

У меня получилось полностью оградиться. Больно. Но не жалею. В жизни и действиях появилось больше свободы.

Андрей Шадрин потерял связи с большинством друзей в Крыму.

- Они разделились на две категории. Те, которые хорошо учились, чего-то хотели - не поддержали оккупацию, выехали из Крыма. С ними поддерживаю связь. Один друг уехал в Днипро, работает, мы нормально общаемся. Другой стал программистом в Одессе. Одногруппники-двоечники и маргиналы кричали "Рассеюшка, приди". Сейчас воюют за Россию. На Кавказе, в Сирии. Это - их выбор.

Шадрин не планирует возвращаться в Крым.

- Живу как 25-летний человек, который попал в тяжелое историческое время, - говорит. - За восемь лет не смог восстановить потери, которые нанесла оккупация. Понес моральный, психологический, материальный ущерб. Воспринимаю это спокойно. Тогда Украина была слабее, не могла ничего поделать. Это логично - 23 года разваливали все, что могли. В 18 лет я вынужден был разгребать то, что нагребли до меня. Но я не выбирал, где родиться. В эти обстоятельства меня поставила жизнь. Побывал в Германии, работал за границей, пообщался с иностранцами. Понял, что в любой модели западного мира есть плюсы и минусы.

Знает два иностранных языка

Андрей Шадрин родился 20 ноября 1995 года в крымской Феодосии. Отец - экспедитор, мать - предпринимательница. После школы поступил в Феодосийский профессиональный техникум на специальность "Разработка программного обеспечения". Любимым предметом была математика.

После третьего курса бросил техникум, переехал в Киев, перевелся в колледж при Киевском национальном экономическом университете. Через несколько месяцев уехал добровольцем в батальон "Днепр-1". Прошел горячие точки российско-украинской войны - Иловайск, Пески, Верхнеторецкое, Желобок, Авдеевку. С 2016-го - боевой медик в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Любимая цитата "Мне вам нечего предложить, кроме пота, крови и слез", - слова Уинстона Черчилля, британского премьера в 1940-1945 годах.

Хобби - кулинария, исторические реконструкции. Любимое блюдо - запеченный свиной ошеек с овощами. Знает русский, украинский, английский, немецкий языки, изучает французский.

Не женат.