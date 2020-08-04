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четверг, 06 августа 2020 05:50

"Ребенок из-за меня остался без завтрака"

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— Я не опаздывала, только когда никуда не уходила, — говорит киевлянка 30-летняя Марьяна Дударь. — Со времен учебы в университете невовремя приходила на пары, свидания, семейные встречи. То решила одеть новую юбку, а она неглаженная. Пока это сделаю, собака просится гулять. Было, проспала, а по дороге на работу заметила, что забыла телефон.

Марьяна в студенческие годы подрабатывала в маникюрном салоне.

— Училась в центре города, а салон — на Дарнице, добираться больше часа, — говорит. — Не успела вовремя приехать. Клиентка меня чуть не разорвала. Кричала. Владелица Анжела пригрозила увольнением, а затем ввела штрафы за опоздание. Ползарплаты у меня ушло на такси, чтобы не было неприятностей на работе. Уволилась.

Год тому назад опоздала на автобус в Варшаву. После этого перевела часы на 15 минут вперед, ставила таймер на смартфоне, который сообщал о времени выхода. Неделю это действовало. Дальше - нет. Таймер машинально ставила на паузу.

Начала писать план на день и указывала напротив каждого пункта, за сколько надо сделать.

Каждый раз без опозданий воспринимала как победу. Но это все приводило к стрессу. Я изменила стиль жизни. Уже год на выходные ни с кем не договариваюсь на определенное время. Чтобы не загонять себя. В будни привязки по встречам у меня только там и тогда, где стопроцентно буду. Например, в 17:40 возле метро Тараса Шевченко, возле которого работаю.

— Дня не было, чтобы я не опоздал, — рассказывает 29-летний Игорь Шутяк из Киева. Меня раздражали люди, которые приходят раньше времени. Тогда моя задержка для них выглядела более серьезной, чем есть на самом деле.

Все изменилось после года работы в австрийской научной лаборатории.

— Опоздал на встречу с инициатором моей стажировки. Когда он звонил убедиться, что я еду, — я сбил вызов. Стыдно было говорить, что надо еще 30 минут. Приехал, а там никого. Руководитель подождал минут 10. Следующую встречу не назначал, выложил все, что хотел сказать, в электронном письме.

В таких ситуациях на меня каждый раз смотрели, как на вора. Опоздания там считают посягательством на личный ресурс.

Нужна была консультация по оформлению документов австрийского образца. Договорился с ученым Венского университета. На все надо 30 минут, предупредил он. Я опоздал на 15. Австриец уделил мне ровно четверть часа. Сказал, ему надо ехать. Попросил прийти через неделю, чтобы дозаполнить остальные документы. И слушать не хотел, что мне до его кафедры ехать дольше часа, двумя видами транспорта.

В Австрии опоздания воспринимают как мелкое мошенничество. На объяснения реагируют нервно и несдержанно.

Была пробка и авария, к тому же я перепутал улицы. Объясняю это владельцу частной лаборатории. А он: "Совсем-совсем не интересно. Это не касается сотрудничества".

Было стыдно. Чтобы избегать такого, начал раньше просыпаться, выезжал за час до встречи. Преимущественно приходил раньше.

36-летний Виктор Сагун из Житомира избавился от непунктуальности за две недели.

— Лет 10 тому назад перекупил у родственника квартиру по хорошей цене. Деньги одолжил. Чтобы отдать, должен был работать таксистом с 22:00 до трех ночи. Утром на 9:00 должен быть на работе, — рассказывает. — Начал опаздывать и на работу, и в садик с дочерью. Привожу раз ее, а там уже все поели и идут на улицу. Мой ребенок остался без завтрака.

Опоздания участились и начали выливаться мне в копеечку. Не сменил вовремя банковскую карту — вынужден был снять деньги с кредитки с процентами. Не нашел времени купить страховку на машину — пришлось заплатить штраф. Полиция меня не остановила бы, если бы не опаздывал на работу и не превысил скорость.

Трудно посчитать, сколько переплатил за подарки родственникам, детям и жене, которые покупал в последний момент. Пошел к психологу. Прошел тесты, неделю ходил на беседы. Сказала, что я завис в зоне комфорта.

Сменил работу на более высокооплачиваемую в Киеве. Там надо было раньше приходить и больше работать. Переехал с семьей на съемную квартиру. Похудел в первые две недели на 5 килограммов. А когда адаптировался, заметил, что перестал опаздывать.

Автор: Владимир МУКАН
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