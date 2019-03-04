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вторник, 05 марта 2019 06:46

Работодатели опасались, что мой ужасный акцент будет отпугивать клиентов

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- 19 лет назад вместе с мужем переехали в Германию. Получили убежище благодаря еврейским корням, - рассказывает 52-летняя Ирина Гутшмидт из Львова. Живет в немецком городе Баден-Баден. Открыла собственные фитнес-студию и туристическое агентство.

- Сначала жили в городе Ульм. Из-за нехватки денег и отсутствия работы постоянно ссорились с мужем. Пришлось разойтись. После того встретила австрийца Рудигера, родила от него вторую дочь. Но даже когда забеременела, оформлять отношения не захотел. Осталась одна с двумя детьми. Жила на социальную помощь и государственные выплаты на детей. На эти деньги покупала продукты, оплачивала квартиру и занятия по художественной гимнастике для старшей дочери.

Полгода изучала немецкий на курсах, которые оплачивало государство. Занимались по 6 часов ежедневно. Потом ходила с дочкой на детскую площадку и приставала с разговорами к немкам. Они неохотно со мной общались. Так научилась понимать людей, но самой произносить слова было трудно. Из-за этого долго не могла найти работу. Работодатели опасались, что мой ужасный акцент будет отпугивать клиентов.

В Украине была мастером спорта по художественной гимнастике, тренировала спортсменов. В Ульме обошла все фитнес-центры. Везде отказали.

Немцы не сочувствуют матерям-одиночкам. Считают, если женщина не смогла спланировать личную жизнь, значит, допустит ошибку на работе. Особенно презирают тех, кто получает помощь от государства.

Подруга-немка посоветовала переехать в город, где живет больше эмигрантов. По телевизору увидела программу о Баден-Бадене. Через объявление в газете нашла там жилье и вакансию фитнес-тренера.

В то время в Германии появилась услуга, когда медицинский полис покрывает стоимость 20 часов спортивных занятий в год. Их могут проводить только специалисты. Среди желающих занять должность только у меня был нужный диплом - по лечебной гимнастике и физической реабилитации. Его получила после окончания Львовского университета физкультуры. Как оказалось, он признается и в Германии.

Новый шеф за счет компании отправил повышать квалификацию в Мюнхен. Три года заочно училась. Получила диплом тренера и менеджера фитнес-клуба. За год решила открыть собственную гимнастическую студию. В Германии действуют программы поддержки малого и среднего бизнеса. Чтобы получить от государства беспроцентный кредит, нужен опыт работы и бизнес-план. Дважды обращалась с просьбой выделить начальный капитал и мне отказывали. В третий раз получила 5 тысяч евро. До сих пор возвращаю эти деньги - выплачиваю по 100 евро ежемесячно.

Бизнес оформила в мэрии за несколько минут. Все, что нужно - заплатить 20 евро за регистрацию. На кредитные деньги арендовала помещение в центре города, сделала ремонт, купила спортивный инвентарь. Чтобы привлечь клиентов, сделала акцент на психологической помощи с помощью физкультуры. Во время занятий разговариваю с клиентами, даю возможность выговориться.

За год студия стала популярной - появилась почти сотня постоянных клиентов. Люди платят 35 евро, или 1000 гривен, в месяц и могут ходить на занятия сколько угодно. Преподаю гимнастику, скандинавскую ходьбу, фитнес для спины. Для молодежи начала вести зумбу. Ездила на курсы, чтобы получить лицензию. Без нее любое новое направление преподавать нельзя, выпишут штраф.

Автор: Юлия МЕЛЬНИК
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