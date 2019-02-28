"Дочь Татьяна была замужем, - пишет 58-летняя Нина Степановна из Николаевской области. - Родила дочь Маринку. В жизни Тане не везет. После школы, когда все ее одноклассницы встречались с ребятами, у нее не было никого, и она плакала: "Что со мной не так?" В 2010-м вышла замуж. Но через четыре года муж ушел к другой. С работой у Тани тоже трудно. Окончила пединститут, но по специальности не работает. Где бы ни устроилась, надолго не задерживается. Подозреваю, что в ее неудачах виновата я ".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото матери и дочери. Кудрявая женщина в фиолетовой блузке обнимает девушку в джинсовой куртке.

- Перестаньте винить себя во всем. Дали дочери все лучшее, что могли. Нет вашей вины в том, что Татьяне не везет в любви. Первый брак распался, потому что в семейную жизнь вмешалась разлучница. Но дочка не была счастлива в тех отношениях. Ей суждено второй раз выйти замуж после 35 лет. Будет чувствовать себя любимой рядом с тем, кого встретит в скором времени.

"В феврале прошлого года сын начал встречаться с Юлей, - пишет 52-летняя Ольга Тарасовна из Киевской области. - Она специфическая женщина. Имеет четырех дочерей от разных мужчин. На работу не ходит. Все дети получают алименты. С последним мужем судилась за деньги четыре года. Работал помощником депутата. Алименты платить не хотел. Отсудила 140 тысяч гривен. Говорю сыну: "Рома, смотри, потому что еще квартиру у тебя заберет". Боюсь, как она забеременеет от него, то своего не упустит. Ей 34 года, а ему 26. Молодой, зеленый. В женщинах не разбирается".

Прислала фото мужчины с вьющимися волосами, в футболке с французским флагом. Рядом - на голову ниже женщина в джинсовой жилетке. На золотой цепочке у нее кулон в форме сердца.

- Ваши уговоры - напрасны. Сын свяжет свою судьбу с этой женщиной. Но развода не вижу. Юлия сделает Романа более решительным и даст ему поддержку, в которой тот нуждается. Его ждет карьерный рост. Зарплаты хватит, чтобы прокормить большую семью. Чужих детей будет любить, как родных. Станет отцом в декабре 2020-го. Не наговаривайте его против невестки. Жить будут хорошо. У вас есть кем тешиться.

"Сосед дал мне в пользование 2 гектара земли, - пишет хмельничанин Александр Николаевич, 48 лет. - Я засадил их картофелем. Но урожай был так себе. Заработать удалось мало. Соседу предложил заплатить за аренду картофелем. Он хотел денег. Поссорились. В этом году от его земли отказался. Планировал взять отцовский пай. Но брат меня опередил. Может, это знак, что пора мне уходить из аграрного бизнеса? Жена разочарована. Подбивает меня искать счастья за рубежом. Я к эмиграции не готов. Но недавно видел сон - будто отказываюсь лететь, а она садится в самолет. Он взрывается в воздухе. Проснулся и понял: если не соглашусь на переезд, могу потерять свою семью".

- Правильно сделали, что свернули бизнес. Этот год принес бы больше убытка, чем урожая. Хватит убиваться за утраченным паем. Продайте технику, которая осталась. И начните все с чистого листа. Переезд вашей семьи пойдет на пользу. Оба быстро найдете работу. За два месяца заработаете, как дома за год. Но дальнейшие жизненные планы в чужой стране не рисуйте. Будет тянуть домой. Вернетесь и сумеете раскрутиться, стать успешным бизнесменом-аграрием.

"Сыну Виктору 36 лет, а он до сих пор не женат, - пишет 59-летняя Оксана Викторовна из Полтавы. - Я плачу и прошу, чтобы подумал о собственной семье. У него на это ответ один: "Не на ком жениться". Живет и работает в Киеве. Мы редко видимся".

Прислала фото сына. Виктор - в голубой тенниске с черным воротником.

- У него в столице любимая девушка. Но жениться боится, потому что до сих пор без собственного жилья. Скоро будете печь каравай. Решится на признание летом. Жить в съемной квартире будут недолго. Соберут деньги на свою. С рождением внуков подождите еще два года.

"Три года назад выставила дом на продажу, - рассказывает в письме 80-летняя Лидия Владимировна из Черкасчины. - Хочу переехать жить поближе к детям. Покупателей найти не можем. Приезжают, смотрят, говорят, что все понравилось, но до продажи не доходит. Будто кто-то отводит покупателей от нас".

Прислала фото дома из белого кирпича с коричневыми окнами. Накрыт шифером. Биоэнергетик зажигает свечу, сканирует фото ладонью.

- Дом не дают продать покойные родственники, которые здесь жили много лет. Если дом купят, то ради земли. Вероятно, его сравняют с землей и построят на этой территории новое жилище. Сходите в церковь и помолитесь за упокой тех, кому это место было дорогим и родным. Если уверены, что возвращаться сюда не собираетесь ни вы, ни внуки, подайте еще одно объявление о продаже в начале апреля. Покупатели будут торговаться. Уступите несколько сотен долларов и получите желаемую выручку.