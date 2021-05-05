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четверг, 06 мая 2021 05:31

"Простила измену через 20 лет"

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"С сестрой 14 лет не разговаривали, - пишет 48-летняя Юлия Викторовна из Хмельницкой области. - Она злилась, что отец переписал на меня дом. Но ее никто не обидел. Папа купил Насте земельный участок и помог строиться. А мне достался старый дом . Чтобы утеплить и перекрыть, потратили 10 тысяч долларов. Когда сыну делала свадьбу, пригласила сестру. Помирились, даже пробуем доверять друг другу. Ее первый муж был ликвидатором в Чернобыле. В 1990 году овдовела. Имеет сына от первого брака и дочь от второго. Ее Михаил спокойный и терпеливый, но Настя жалуется, что ей с ним скучно живется. Переписывается с другим. Еще меня в это впутала. Идет к нему, а мужу говорит, что гостит у меня ".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото сестер. Юлия на голову выше, худая и высокая. Анастасия рыжеволосая, в зеленом пальто.

- Сейчас во многих браках так: один любит, а другой позволяет себя любить. Анастасия начала отношения с мужчиной, который внешне и по характеру напоминает ей первую любовь. После аварии в Чернобыле с мужем-ликвидатором объездила пол Союза. Лечила и надеялась. До сих пор не может забыть и пережить потерю. Но если не порвет с любовником, придется расторгнуть брак. Когда муж узнает об измене, отберет дочь и выставит за дверь. А любовник не примет, потому что у него есть семья.

"Всю жизнь муж мечтал об усыновлении, - рассказывает в письме винничанка Нина, 34 года. - Я боялась, что после рождения дочери не смогу полюбить чужого ребенка. Ехали за мальчиком, а взяли двойню. Малышам было по 4 года, но не разговаривали. Их мать умерла после родов, отец пьянствовал. Растила бабушка, а когда слегла, попросила определить детей в интернат. когда привезли ребят домой, учили есть из вилки, чистить зубы и одеваться. Я поняла, что чужих детей не бывает. Через год мы купили дом и решились взять еще троих детей. Так появился наш дом семейного типа. С детьми контакт нашли быстро. Только 6-летний Женя замыкается в себе. Занимается с психологом и логопедом, и не умеет контролировать эмоции. Дерется, кусается, ломает игрушки. Врачи говорят "гиперактивный".

Вкладывает в конверт фото семьи. Мать держит на руках кудрявую девочку, отец - двойню. Между ними на велосипеде - Евгений, хмурый, в джинсовых кепке и комбинезоне.

- Другие дети привыкли к новому дому, а у Евгения продолжается период адаптации. Своим поведением пытается завоевать авторитет. Чтобы возникало меньше конфликтов, попробуйте распланировать его день так, чтобы постоянно был чем-то занят - гимнастика, игры, чтение, рисование, аппликация, обеденный сон, прогулки на свежем воздухе, катание на самокате. Такой ритм поможет ему привыкнуть к новым условиям и найти свое место в семье и детском коллективе. Труднее будет контролировать его поведение, когда пойдет в школу. Но и с этим справитесь, потому что полюбили его, сумели разглядеть. Благодаря мечте мужа вы нашли себя как мать и воспитатель.

"Сын два года тому назад овдовел, - рассказывает 74-летняя Ирина Александровна из Черкасс. - Когда учился в школе, любил девушку. Они встречались. Думала, поженятся, но у судьбы на это были свои планы. Иван поехал учиться в Киев. Там с ребятами выпили. Сам не понял, как вскочил в гречку. Переспал с дочерью декана, она забеременела. Он домой приехать боялся, чтобы не смотреть Светлане в глаза. Письмо написал. Женился на другой, родилась у них девочка. Не скажу, что жили счастливо . Жаловался, что не с тем хотел просыпаться каждое утро. А разве я виновата? Она его ловила с другими женщинами, но от развода сдерживало одно - он работал в университете на ее отца. Когда жены не стало, приехал к нам в отпуск. У его Светланы сын и две дочери, но с мужем давно развелась. Встретились в церкви, но она голову отвернула, сделала вид, что не узнала. Затем еще раз увиделись, на дне рождения одноклассника. Не знаю, что там между ним произошло, но она простила ему измену через 20 лет и согласилась стать женой. Только переезжать к нему не хочет. Он мотается между Киевом и Черкассами, а она здесь преподает. Скоро ей исполнится 40, а Иван хочет от нее ребенка. Такие поздние роды неизвестно как могут закончиться ".

Биоэнергетик кладет правую ладонь на фото супругов. Мужчина с сединой на висках обнимает женщину в длинном льняном сарафане. За ними на газоне цветут лилии и розы.

- Невестка забеременеет до конца года. Не пытайтесь изменить их решение. Много испытаний выпало на их долю. Оба жили с теми, кого не любили. Теперь поженились и имеют право на счастье. Невестка выносит и родит здорового ребенка.

"Внучка вышла замуж, - рассказывает в письме 78-летняя Галина Ивановна из Киевской области. - Купили с мужем квартиру, родили сына. Сейчас только бы жить и радоваться. Но его родители хотят семью разлучить. Обзывают и проклинают невестку. Планируют выгнать ее на улицу. Раньше мужчина за нее заступался, а сейчас изменился. Ео будто чем-то напоили. Не хочу, чтобы ребенок рос без отца ".

- Если бы супруги жили у свекрови, давно расстались бы. Когда мужчина женится, то отходит от родителей и становится с ней единым целым. Тот, кто продолжает танцевать под материнскую дудку, рано или поздно теряет любимую. Главное, чтобы зять понял это как можно быстрее. Их семье всего хватает. Оба при хороших зарплатах, имеют крышу над головой. Если внучка хочет уберечь мужа, пусть ничего не говорит ему о свекрови. Не будет поводов для ссоры. Его мать женит младшего сына и станет реже наведываться в гости.

Автор: Яна РОМАНЮК
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