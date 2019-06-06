"Проснулся в лесу голый. Ничего не помню"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому сказали об ошибке
Зеленскому сказали об ошибке
Просмотров: 2683
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 31422
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 360
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 306
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1863
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2889
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5328
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3564
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2205
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7668
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 2142
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 333
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 495
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1017
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 180
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 06:10

"Проснулся в лесу голый. Ничего не помню"

  Комментировать
 

"В 40 лет я чувствую себя абсолютно одинокой, хотя имею мужа и дочь, - рассказывает в письме Татьяна из Ровно. - Меня никто не слышит. На мои желания всем плевать. Живем со свекрами. Прошу мужа искать отдельное жилье. Но денег на нормальную квартиру не хватает, а покупать что-нибудь не хочет. Свекруха не дает прохода. Во всем я не такая. Дочь подросла. Ей мама уже не надо. Не понимаю, что делать дальше".

Вкладывает в конверт фото. На снимке - женщина в синем вечернем платье. На груди бутоньерка. На обороте подпись: "На свадьбе брата". Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу.

- Чувствуете постоянные головные боли и головокружение. Недовольны жизнью, поэтому есть проблемы со здоровьем. Когда устроите дочь в университет, поедете искать счастья по свету. На заработках будете собирать деньги на жилье, но возвращаться к мужу-тирану передумаете. Сколько еще готовы терпеть его унижения и побои? С выпивкой не завяжет.

"Приехала на работу в столицу, познакомилась с Олегом, - пишет 31-летняя Елена из Полтавской области. - Встречались полгода. Все было хорошо, пока не узнала, что я беременна, а он - женат. Кольцо не носил. Говорил, что живет сам. На самом деле - приглашал меня на квартиру друга, который уехал за границу. Стыдно, что я была наивная. Он предлагает деньги. Жениться на мне не хочет. Говорит, его семья для него - превыше всего. Имеет троих детей. Я не знаю, что делать дальше. Ребенка хочу оставить. Но смогу ли вырастить его сама".

- Не делайте аборт, потому что эта беременность может стать для вас последней. Родите здорового мальчика. Муж будет деньгами помогать. Не угрожайте, что все расскажете его жене. Она о вашем романе догадывалась. Не поднимала шум, потому что сама давно любит другого. Не ждите, что их брак распадется. Держатся друг за друга, поскольку имеют общий бизнес. У вас будет другой муж. Он не только примет вашего сына как родного, но и уговорит стать матерью во второй раз.

"Шесть лет я пил, - пишет 29-летний Александр из Ровенской области. - Жена возила меня к магам и гадалкам, но тщетно. Когда поняла, что запои превратились для меня в стиль жизни - собрала вещи и переехала к родителям. Надеялась, что ради того, чтобы ее вернуть, я слезу со стакана. Но я стал пить еще больше. Тогда Ира попросила знакомых меня разыграть. Они подсели ко мне в баре. После нескольких бутылок я отключился. Очнулся в лесу голый. Ничего не помню. В одной руке нож, в другой - травмат. Испугался не на шутку. Руки в крови. Думал, что наделал беды. Начал молиться. Пообещал себе, что с выпивкой завяжу. Когда понял, что меня разыграли, от решения не отступил. Лечился в наркодиспансере. Посещаю клуб анонимных алкоголиков. 11 месяцев, как я в завязке. Боюсь сорваться, потому что во второй раз Ирина ко мне не вернется".

Биоэнергетик кладет ладонь на фото кудрявого мужчины в зеленой ветровке. Он стоит у черного "Мерседеса" на польских номерах.

- Не пропускайте встреч с людьми, которые в завязке меньше года. Посетите психолога. Не зацикливайтесь на мелких неудачах на работе и в бизнесе. Потому что есть риск сорваться. К выпивке не вернетесь. В августе жена забеременеет. В следующем году будете отцом.

"Не понимаю, что происходит с сыном, - пишет киевлянка Анастасия Петровна, 60 лет. - Максим бросил в городе работу. Перебрался в село. Имел в столице квартиру, девушку. Получал зарплату, которая в шесть раз превышает минималку. Все забросил. Теперь живет в глухом селе. Обрабатывает 10 "соток" огорода. Завел коз. Ему 39 лет. Пора завязывать с холостячеством".

- Не подгоняйте сына к браку. Бежал из города, потому что захотелось настоящей жизни. В квартиру на Оболони вряд ли вернется. Давно пора сдать ее в аренду. А вот с девушкой, которая его любит, отношения восстановит. Она согласится ради любимого переехать в село. Максим продолжает работать дистанционно. Заработков хватает. Не давайте денег взрослому мужчине. Отпустите его от своей юбки. Тогда скорее порадует внуками.

"Хотим с мужем продать дом, - рассказывает в письме 63-летняя Ольга Васильевна с Киевщины. - Выставили его на продажу пять лет назад, но покупателей не нашли. На вырученные деньги планируем помочь детям и купить малый дом".

- Следующее объявление о продаже выставьте 25 июня. Покупатель откликнется через неделю. Будет долго торговаться. Спустите несколько сотен, и подпишете договор до конца июля. Новое жилье ищите в начале осени.

"Ежедневные переживания на работе привели к болезни сердца, а затем - инвалидности, - пишет Нина из Киевской области. - Прошлым летом уволилась и нашла новое место. Все вроде пошло на лад, но перенесла инсульт. Потребовалось хирургическое вмешательство. Начались проблемы с ногами. Хочу на работу, и не знаю, когда вылечусь".

В конверт вкладывает паспортное фото. На нем - синеглазая женщина в белой блузке.

- Не спешите выходить на работу. Дайте организму восстановиться после операции. Любые волнения для вас лишние. Сосредоточьтесь на потребностях семьи. Больше времени уделяйте людям, которых любите. В рабочий процесс вернетесь осенью. Не загружайте график. Часть обязанностей разделите с коллегами.

Автор: Яна РОМАНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Проснулся в лесу голый. Ничего не помню"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 36641
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 34290
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 31431
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 28927
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 22356
Люди
Иван Гендер выиграл 250 гривен
Иван Гендер выиграл 250 гривен
"Скоро Янык с КамАЗами вернется. Страусы будут радоваться"
"Скоро Янык с КамАЗами вернется. Страусы будут радоваться" Просмотров: 108
Юрий Логвин пять лет не выходил из дома
Юрий Логвин пять лет не выходил из дома Просмотров: 342
О болезни говорила смиренно
О болезни говорила смиренно Просмотров: 621
"На улице подходила к пенсионеркам и спрашивала: "Вы умеете шить?"
"На улице подходила к пенсионеркам и спрашивала: "Вы умеете шить?" Просмотров: 171
Больше всего комментируют
13
Активисты пикетируют дом Порошенко
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
8
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
6
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 1277
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua