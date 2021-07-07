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четверг, 08 июля 2021 05:31

"Просила подать знак. Утром на могиле зацвела калина"

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"Внук несколько лет живет в гражданском браке, а детей нет, - пишет 67-летняя Галина Александровна из Винницкой области. - У меня здоровье неважное, сказываются 30 лет работы на ферме. Но правнуков хочу дождаться".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото супругов. Женщина в длинном синем платье держит за руку брюнета в костюме.

- Невестка забеременеет осенью. Тогда и узаконят отношения. От громкой свадьбы советую отказаться. Расходы будут слишком большие. Молодожены перессорятся с родителями и родней. Достаточно зарегистрировать брак и обвенчаться. За хлопотами света белого не видите. Чтобы восстановиться, возьмите за привычку спать в обед. Час дневного сна приравнивается к двум ночью. Скоро родится правнучка. Имя родители выберут редкое, древнее.

"Не знали, что у отца были внебрачные дети, - рассказывает в письме 48-летний Василий из Ивано-Франковской области. - Когда подавали документы на наследство, выяснилось - кроме нас с Наташей, он имел еще двух детей от коллеги. В браке не были, но сыновей она записывала на него. Для нас с матерью это стало, как гром среди ясного неба. Мама пошла к нему на могилу и плакала полдня. Теперь они претендуют на половину отцовского дома. Предлагаем деньги. Не берут" .

- Согласятся на компенсацию осенью. Не спешите продавать дом. Найдете нужную сумму. Отношения с братьями не прервутся. Когда подрастут, сами захотите поддерживать связь. Потому что похожи на вас. Отца не можете простить, хотя о его связи с другими женщинами догадывались. Хотите знать больше правды, позвоните его товарищу. На многое откроет глаза.

"У подруги в последнее время происходит что-то непонятное, - пишет 43-летняя Леся Григорьевна из Киевской области. - В ее квартире коты больше трех лет не живут. Умирают без причин. Свое здоровье не может подправить. Постоянно сопровождает ощущение усталости. В чем причина?"

- Подруге стоит обследоваться у гинеколога. На самочувствие влияет гормональный сбой. Есть поверье, если кот исчезает из дома или умирает на руках у хозяина, он забирает с собой беду, которая могла постигнуть человека. Таким образом доказывает владельцу верность и любовь. Также коты не выдерживают напряженной обстановки дома. Не любят, когда там ссорятся. Говорят, кота может прогнать домовой. Чтобы ему угодить, пусть попробует изменить цвет домашнего любимца. Если всегда заводила серых кошек, пусть выберет с черной шерстью. Такие оберегают дом от зла.

"Начала много болеть, - пишет 58-летняя Валентина из Кировоградщины. - Иногда думаю, что на мне порча. Постоянно нервничаю из-за того, что происходит в семье. Хочу знать, что происходит с мужем. Может, гуляет? Чувствую, что изменяет, потому что ведет себя странно".

- Напрасно подозреваете мужа в измене. Он верен вам. Доверяйте, а не проверяйте его телефон. Все болезни от нервов. Не переживайте обо всех вокруг, позаботьтесь о себе. Больше отдыхайте. Тогда забудете о высоком давлении, мигрени, боли в суставах.

"После смерти мужа влюбилась в его друга, - рассказывает в письме жительница Житомира Елена, 30 лет. - Славик помогал по дому, ухаживал за дочерью. Воспринимала его как друга. Отгоняла мысли о каких-либо отношениях. Но когда рассказал, что тоже имеет чувства ко меня, решила бороться за свое счастье. Славик тоже потерял жену. Сначала мы скрывали, что встречаемся. Когда решили узаконить отношения, я пошла на кладбище. Просила Олега, чтобы подал знак, позволяет ли выйти за Славу. Утром на могиле зацвела калина. Мы поженились через месяц, но уже четыре года не могу забеременеть. На меня сердится первая свекровь. Думаю, она причастна".

Вкладывает фото с дочкой. На снимке - женщина в плаще прячет под зонтиком девочку-дошкольницу.

- Свекровь обижается, что так быстро стали жить с другим мужчиной. Соседи разносят по городу слухи о вас. Но в том, что не можете во второй раз стать матерью, ни ее, ни вашей вины нет. Мужу надо обследоваться. Он и во время первого брака не стал отцом. Если будете принимать несколько недель таблетки, все получится. Родите и сына, и дочь.

"Я замужем, есть ребенок и квартира в столице, но на душе неспокойно, - начинает письмо киевлянка Юлия, 28 лет. - Заболела туберкулезом. Прошла лечение, но никто не дает гарантий, что болезнь отступила. Боюсь заразить родных. Свекры хотят, чтобы мы купили новую квартиру, но средств не хватает. Мечтаю еще родить, но врачи запретили следующие три года беременеть".

На фото - супруги с дочерью под елкой. За ними горит камин.

- Болезнь преодолели, но проверяться придется каждые полгода. Потеряли интерес к жизни, потому что чувствуете себя брошенной. В одно мгновение вас лишили любимого дела и хорошего коллектива. Устроиться на работу, где требуют пройти медосмотр, вряд ли удастся. Но сможете овладеть новой профессией и работать из дома. Согласитесь на предложение мужа пойти на курсы. Новоселье не за горами, если измените район и школу для дочери. За деньги от продажи этой квартиры купите большую и более новую в пригороде.

Автор: Яна РОМАНЮК
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