"Приобрели кота из соли. Со временем начал портиться"

— В путешествиях не хочется тратить много времени на выбор сувениров. Поэтому покупаем котов, — говорит 48-летняя Ольга ВАСИЛЬЕВА из Черкасс. Вместе с мужем Вадимом, 51 год, побывали в более, чем 40 странах. Привозят оттуда изделия в виде кошек. Имеют в коллекции почти 140.

Ольга Васильева ранее работала банкиром. Сейчас занимается ландшафтным дизайном. С финансовым директором Вадимом Васильевым обручилась в 1994-ом. Имеют дочь 22-летнюю Анну. Она учится в британском Оксфорде на факультете госуправления.

— Собирать котов начали в 2002-м после отдыха в Крыму, — рассказывает Ольга. — В Ялте на набережной купили картину с грустным котиком. С тех пор решили, что из каждой поездки будем привозить фигурки этих животных.

Малайзия ассоциируется с добычей олова, поэтому купили там кота из этого металла. Также приобрели набор из шести почти одинаковых животных ручной работы. Не могли объяснить продавцу, что нам нужен один, он не знал английского. Берберского кота из глины взяли в Тунисе. Выглядит немного примитивно, но колоритно. В Египте купили три сувенира. Там котов считают божественными созданиями, наделенными мистической силой. Взяли две классические фигурки и папирус с изображением кота. На нем написали имя нашей дочери египетским иероглифом.

Маршруты путешествий составляют сами. Услугами туристических компаний не пользуются.

— Отдых планируем сами, на экскурсии ездим редко, — рассказывает Ольга Васильева. — Больше шансов найти что-то интересное есть там, где меньше людей. Самостоятельно поехали в соляную шахту в польском городе Величко. Приобрели там кота, сделанного из соли. Стоял на стеллаже. Со временем начал портиться, поэтому поставили в колбу. Жутко выглядящего мистического кота купили в Лаосе. Вырезанный из слоновой кости, напоминает идола. Хотели увидеть Азию. Чтобы поехать туда, муж продал коллекцию значков высших учебных заведений.

— Собирал ее 12 лет, — добавляет Вадим Васильев. — Попрощался с ней легко. Удовольствие важнее коллекции, лежащей в закромах. С 5 лет мне нравится что-то собирать. Коллекционировал монеты, открытки, кокарды, значки. Много раз пытался бросить это хобби, но через некоторое время начинаю снова.

— В прошлом году в Риме на барахолке купили двух котов: из муранского стекла в форме люльки. С последним пошли в Ватикан на проповедь Папы Римского. На входе в храм проверяли гвардейцы. Нашли люльку и отвели в сторону. Смеялись, когда увидели, что это сувенир. Из Ватикана хотел привезти кота в виде Папы Римского, но не нашел. В Черногории не наткнулись ни на одну фигурку, но в витрине магазина увидели страшного кота из папье-маше. Стоил копейки, поэтому приобрели.

Котов покупают преимущественно на базарах.

— Магазины посещаем редко. Больше любим рынки, потому что там можно увидеть настоящую жизнь, — говорит Вадим Васильев.

— На голландских барахолках люди часто оставляют ящики с ненужными вещами, — добавляет Ольга Васильева. — Как-то увидели там энциклопедию про кошек. Получили бесплатный сувенир.

Фигуры котов семья Васильевых хранит в гостиной на полочках.

— Гости часто их рассматривают, — говорит Ольга. — Пытались отвести их подальше, потому что надоедает рассказывать одно и то же. Теперь спрашивают только, что нового появилось.