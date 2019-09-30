"Приходила домой и плакала. Но все равно возвращалась"

— В свободное время занимаюсь творчеством. В голове придумываю новые клипы и постановки, обрабатываю народные песни в стиле фолк. Рисую, пишу стихи. Сейчас готовлю свою первую песню. Всегда боялась, что не смогу ее написать, — говорит 15-летняя Валерия ФУРМАН из Кривого Рога на Днепропетровщине. Летом получила гран-при XVII-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские игры", который проходил в Скадовске Херсонской обл.

Попасть на фестиваль пыталась три года подряд.

- В прошлом году в нем участвовал мой парень, ездила поддерживать, - говорит Валерия. — В этом году поставила себе цель — должна тоже там выступить. После подачи заявки пригласили на кастинг в Киев. Прошла все этапы и оказалась в Скадовске в полуфинале. Не рассчитывала на какой-то результат. Во время награждения сначала ничего не понимала. Когда услышала свое имя, просто пошла на сцену. Эмоции накрыли впоследствии.

Заниматься в вокальной студии Валерия начала в 4 года. Туда ее отвели родители. Мать 48-летняя Елена работает в детском саду учителем-дефектологом, отец Сергей, 54 года, занимается изготовлением мебели. Ранее оба окончили музыкальные школы.

— Иногда была большая нагрузка, хотелось все бросить, — рассказывает Валерия. — В музыкальной школе не было взаимопонимания с преподавателями. Помню, как приходила домой и плакала. Говорила, что мне это не нужно. Но все равно возвращалась, потому что понимала, что без вокала не могу прожить и дня. Долго не могла найти себя. А потом пришла к любимому жанру — фолку.

- В школе часто участвовала в конкурсах, - продолжает. — Преподаватели относились по-разному. Не хотела, чтобы меня возвеличивали и ставили выше других учеников. Иногда прогуливала уроки, но по уважительным причинам. Учиться было трудно. Семь — средний балл моего аттестата. Математика и физика — темный лес. Больше всего любила украинский и русский языки. Ненавидела школьную литературу. Последняя книга, которую прочитала — "Аутсайдер" Стивена Кинга.

В этом году Валерия окончила девятый класс. Поступила в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства на специальность эстрадное пение.

— С пятого класса мечтала об этом, — говорит. — Переехала в Киев, чтобы учиться и развиваться в этом направлении. Знаю, что шоу-бизнес жестокий, но хочу гнуть свою линию. Не могу петь так, как кто-то придумал. Делаю это, как чувствую сама.

Далеко не каждого назову другом. Могу общаться со многими людьми, но доверяю только двум — подружке и парню. Встречаемся с ним уже год. Имею вокального советника. Если надо совет — могу к нему позвонить и спросить все, что надо.