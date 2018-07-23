"Приезжайте скорее. Утопленника на руках держу"

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 801
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1926
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 459
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6165
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 567
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 963
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2970
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3259
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6786
Фото
Все фото
2
2
2
2
3
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мать восьмерых детей родила тройню
Мать восьмерых детей родила тройню
Венок из воска делали больше недели
Венок из воска делали больше недели
Три воина погибли на Донбассе 17 октября
Три воина погибли на Донбассе 17 октября
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4041
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 774
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4248
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3618
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27100
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 567
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 07:00

"Приезжайте скорее. Утопленника на руках держу"

  Комментировать
 

— Собрались с сыном погулять у озера. Там всегда много бабочек, черепах и кукушек. Однако в тот день никого не увидели, зато услышали тихое "Спасите", — рассказывает фельдшер 28-летняя Дарья Тутко из села Расcошенцы возле Полтавы. 24 мая спасла местного Сергея Гордиенко, 66 лет.

Дарья Тутко вместе с сыном 3-летним Марком пошли на голос.

— Просьба о помощи раздавалась с другой стороны озера, — вспоминает женщина. — Там никогда не гуляли, поэтому было жутко. Когда подошли ближе, в воде увидели мужчину. Лежал лицам вниз, не двигался. Сразу же кинулась к нему, перевернула. Он уже не дышал, был синим. Немного подняла его. Стала стучать по спине, потом по груди — чтобы вода вышла. Вытянуть на берег не смогла: спуск крутой, а мужчина — тяжелый. Позвонила в "скорую". Сказала: "Приезжайте скорее. Не знаю — утопленника на руках держу или еще живого". Только потом увидела, что набрала "101". От шока номер "скорой" забыла.

Спасатели и медики приехали на место события за 20 минут. Дарья Тутко все это время провела в воде.

— Пока разговаривала по телефону, мужчина начал дышать, — продолжает она. — Попросила сына найти что-то, чтобы подмостить ему под голову. Марк бросил мне полотенце. Тоже хотел спуститься в воду и помогать. Но я запретила: спуск опасный. Впоследствии мужчина открыл глаза. Был трезв и перепуган. Рассказал, что должен был идти на рыбалку с сыном, а тот передумал. Мужчина отправился сам. Не удержался на спуске и упал в озеро. Сам выбраться не мог, потому что одну руку у него отняло после инсульта. На эмоциях начала его ругать: "Вы могли погибнуть. Караси этого не стоят!"

Сергей Гордиенко несколько дней пробыл в больнице. Серьезных травм не получил.

— После того мы не виделись, — говорит Дарья. — Слышала, что у него все хорошо. Жалеет, что потерял снасти и утопил телефон.

В полтавском управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям планируют подать кандидатуру Дарьи Тутко на получение премии "Герой-спасатель года".

— Работаю фельдшером в местном гериатрическом пансионате, — говорит женщина. — Людей не раз приходилось спасать, но не все истории имеют хороший финал. Как-то на ночное дежурство в пансионате на 300 больных осталась из медперсонала одна. Бабушкам с третьего и пятого этажей одновременно стало плохо: у одной открылось кровотечение, другая упала без сознания. Первой помогла. Когда добежала до второй, было поздно. Оказалось, у нее оторвался тромб.

Автор: Ирина БАБЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Приезжайте скорее. Утопленника на руках держу"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Первооткрыватели Мачу-Пикчу нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 111498
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 102647
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 39286
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 38998
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 27072
Больше всего комментируют
41
В России присвоили себе украинский город
38
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
9
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
6
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
Голосов: 765
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua