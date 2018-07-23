"Приезжайте скорее. Утопленника на руках держу"

— Собрались с сыном погулять у озера. Там всегда много бабочек, черепах и кукушек. Однако в тот день никого не увидели, зато услышали тихое "Спасите", — рассказывает фельдшер 28-летняя Дарья Тутко из села Расcошенцы возле Полтавы. 24 мая спасла местного Сергея Гордиенко, 66 лет.

Дарья Тутко вместе с сыном 3-летним Марком пошли на голос.

— Просьба о помощи раздавалась с другой стороны озера, — вспоминает женщина. — Там никогда не гуляли, поэтому было жутко. Когда подошли ближе, в воде увидели мужчину. Лежал лицам вниз, не двигался. Сразу же кинулась к нему, перевернула. Он уже не дышал, был синим. Немного подняла его. Стала стучать по спине, потом по груди — чтобы вода вышла. Вытянуть на берег не смогла: спуск крутой, а мужчина — тяжелый. Позвонила в "скорую". Сказала: "Приезжайте скорее. Не знаю — утопленника на руках держу или еще живого". Только потом увидела, что набрала "101". От шока номер "скорой" забыла.

Спасатели и медики приехали на место события за 20 минут. Дарья Тутко все это время провела в воде.

— Пока разговаривала по телефону, мужчина начал дышать, — продолжает она. — Попросила сына найти что-то, чтобы подмостить ему под голову. Марк бросил мне полотенце. Тоже хотел спуститься в воду и помогать. Но я запретила: спуск опасный. Впоследствии мужчина открыл глаза. Был трезв и перепуган. Рассказал, что должен был идти на рыбалку с сыном, а тот передумал. Мужчина отправился сам. Не удержался на спуске и упал в озеро. Сам выбраться не мог, потому что одну руку у него отняло после инсульта. На эмоциях начала его ругать: "Вы могли погибнуть. Караси этого не стоят!"

Сергей Гордиенко несколько дней пробыл в больнице. Серьезных травм не получил.

— После того мы не виделись, — говорит Дарья. — Слышала, что у него все хорошо. Жалеет, что потерял снасти и утопил телефон.

В полтавском управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям планируют подать кандидатуру Дарьи Тутко на получение премии "Герой-спасатель года".

— Работаю фельдшером в местном гериатрическом пансионате, — говорит женщина. — Людей не раз приходилось спасать, но не все истории имеют хороший финал. Как-то на ночное дежурство в пансионате на 300 больных осталась из медперсонала одна. Бабушкам с третьего и пятого этажей одновременно стало плохо: у одной открылось кровотечение, другая упала без сознания. Первой помогла. Когда добежала до второй, было поздно. Оказалось, у нее оторвался тромб.