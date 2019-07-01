"Позвонил один мужчина. Говорит: выпил вашу траву, а теперь надо женщину"

- Муж перенес сложную операцию на легких. Чтобы ему помочь, начала искать лекарственные растения. Только его выходила, как у меня в 50-летнем возрасте случился инфаркт. Сын из Полтавы приехал, помог все продать и забрал нас в город. Купил однокомнатную квартиру. Хотел оторвать от земли, хозяйства. А я не могу без этого. Собираюсь и еду на природу. Там душа отдыхает, - говорит 72-летняя Любовь Климук из Полтавы. Более 20 лет собирает и продает лекарственные растения.

С Любовью Ильиничной встречаемся в 7:30 возле Южного вокзала в Полтаве. Здесь она торгует травами. Женщина невысокого роста, худощавая. Имеет окрашенные в русый цвет волосы. Раньше преподавала русский язык в селе Кривая Руда Семеновского района Полтавской области. Уволилась после того, как ее предмет отменили. С тех пор начала собирать лекарственные травы.

- Из одного села иду в другое не дорогами, а зарослями. Видите, какие у меня руки? Все же ими обрываю, - женщина показывает потемневшие и стертые ладони. - Стараюсь собирать лекарственные растения подальше от человеческих жилищ. В народе говорят, самые целебные травы растут там, где не слышно крика петуха.

- Все растения имеют какое-то лечебное назначение - Любовь Климук садится на стульчик, покрытый белоснежной подушкой с аккуратной мережкой. Вышивала ее собственноручно. - Вот взять одуванчик. Это - кладезь полезных веществ, хоть и горький. Корни - для поджелудочной железы и печени. Цветы спасают от ревматизма, а листья помогают от кашля. У бузины полезно все: кора, почки, листья, корни, цветы и ягоды. Отваром почек, например, можно вытирать кожу от опрелостей женщинам, у которых большая грудь. Майские березовые листья - тоже прекрасное лекарство. Чтобы ноги не болели, их надо напихать в чулки или гамаши, и лечь спать. Делать дважды в неделю в течение месяца. Листья и кора осины помогают при сахарном диабете. Когда не знаю какой-то травиночки, ищу в справочниках. Собираю народные рецепты. Они передавались из поколения в поколение.

К лотку подходит невысокая блондинка в летнем спортивном костюме, спрашивает семена бархатцев.

- У меня сейчас нет, поспрашивайте в соседнем ряду. Но знайте: чем темнее бархатцы, то полезнее, - говорит Любовь Ильинична.

- Ищу с лечебной целью, но не для себя - для картофеля. Посоветовали от колорадского жука, - смеется покупательница.

- А зря. Они полезны для поджелудочной железы. А еще растение астрагал. Ее называли травой жизни кремлевских вождей. У нас ее истребляют, но мы ездим и ищем, - травница показывает в книге, как выглядит растение.

- Привыкла нести знания. Люди приходят ко мне расспросить и послушать о лекарственных растениях, - говорит женщина. - Место на рынке стоит 300 гривен в месяц. Дорого, потому что выторговывает мало - вот сегодня только пятерку. Но клиенты помогли, сделали навес от солнца и дождя, лишь бы стояла на одном месте. Меня люди любят. Молодые мамы приходят спросить, в чем купать ребенка. Советую тимьян и любисток. Мужчины спрашивают, чем поправить мужское здоровье. Когда-то ночью звонит мне один. Говорит: "Выпил вашу траву талабан, а теперь надо женщину. Посоветуйте что-то, чтобы отменить ее действие". Попросила, чтобы больше ночью мне не звонил, и положила трубку. Он - мой постоянный клиент. Часто приходит, но теперь уже за другими травами.

- А я сбросила три кило лишнего веса, спасибо Ильиничне, - присоединяется к разговору 65-летняя Елена - пышная брюнетка, продает семена овощей в соседней палатке. - Она дала мне репейник. Завариваю, как чай. И дочь пьет, и внуки. Использую и другие травы, которые дала Ильинична. По горстке в термос бросаю и настаиваю.

- Природа мудрая. В ней есть все, что нам надо. Главное, уметь это увидеть и правильно применить, - говорит напоследок Любовь Ильинична.