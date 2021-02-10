"Постоял полминуты и растворился в воздухе"

 
Ексклюзивы
1/5
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 351
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
1 Просмотров: 549
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 288
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 405
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1611
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1242
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1116
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 630
Фото
Все фото
3
3
5
2
2
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Интервью
1/5
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
1 Просмотров: 549
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 756
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1242
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 630
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 432
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1116
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 05:11

"Постоял полминуты и растворился в воздухе"

  Комментировать
 

"В семье происходят странные вещи, - пишет 52-летняя Вера Адамовна из Хмельницкой области. - Муж болеет, на работу не ходит. Врачи не хотят оформлять ему группу. До пенсии осталось три года. Дочь имеет ребенка. Живет в гражданском браке . Расписываться не спешит. Живут с мужем в нашем доме. На работу устроиться не может. судится с банком, потому что не успевает выплачивать кредит. Может, на нас порча? Руки опускаются, потому что не знаю, что дальше ждет ".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото супругов - усач обнимает за талию блондинку в вязанной жилетке.

- Оформляйте все документы, подтверждающие право мужа на выплаты по инвалидности. Если врачи просят взятки, обращайтесь в правоохранительные органы. Правда на вашей стороне. Дочке придется погасить все кредиты. Иначе банки будут требовать возврата долга через коллекторов. Начнут описывать имущество. Отношения с мужем не узаконивает по нескольким причинам. Не уверена, что он тот единственный, с которым стоит создавать семью. А также боится обжечься, как с первым возлюбленным. Не подгоняйте. В этом году все решится.

"24 года тому назад я сделала аборт, - пишет 42-летняя Оксана из Ривненской области. - Забеременела от человека, которого не любила. Это была случайная связь. Училась далеко от дома, родителям признаться не могла. Не было денег, чтобы воспитывать ребенка. Впоследствии вышла замуж. Жизнь стала налаживаться, но матерью так и не стала. Муж хочет потомков, а врачи говорят, что я - бесплодна. Больно смотреть, как он тянется к племянникам, потому что собственных детей не имеет. Боюсь, что найдет молодую, которая родит сына и дочь ".

Направляет фото, сделанное возле базы отдыха на Шацких озерах летом прошлого года. Рядом сидят женщина в желтом купальнике и мужчина в фиолетовой футболке. На столе - пиво, рыба и раки.

- Почему не согласны на предложение мужа усыновить ребенка? Не верьте в байки о генах. В стране, где столько бездетных пар, не должно быть интернатов. Собирайте документы и до конца года станете счастливыми родителями. У вас будет и сын, и дочь. В соседней области есть братик с сестренкой, которые ждут усыновления. Аборты в раннем возрасте часто приводят к бесплодию. Хватит корить себя. Если есть возможность, обсудите тот случай с психологом или духовным отцом.

"С женой 18 лет живем между двух кладбищ, - рассказывает в письме 42-летний Валерий Алексеевич из Львовской области. - Здесь моему отцу дали участок. Когда строился, кладбище было далеко от нас. Вокруг простирались плантации с сахарной свеклой. А теперь - могилы . Ежедневно кого-то отпевают или поминают. Никогда меня кладбище не тревожило. Отец говорил: "Надо бояться живых, а не мертвых". Но полгода тому назад произошел случай, который изрядно напугал. Жена с сестрой поехали в санаторий. Остался один в доме. Как-то вдруг слышу, что по двору кто-то ходит. Что-то поскреблось в окно. Испугался, выключил телевизор, направился к двери. Открываю, а метрах в 2 от порога - черная фигура. По росту и телосложению - мужчина. Боюсь подходить ближе, поэтому спрашиваю: "Что вам надо?" Он ничего не ответил. Постоял пол минуты и растворился в воздухе. После того сам дома ночевать боюсь. Когда жена едет к теще, приглашаю кума или коллег. Что это могло быть? Я был трезв. Уже пять лет в завязке. Ничего не употребляю, кроме безалкогольного пива ".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото кареглазого мужа в зеленой рубашке. У него шрам на лбу.

- Подозреваю, что это был призрак отца, который умер за несколько лет до этого. На самом деле, это была душа человека, который покончил с собой. Родные это от священника скрыли. Заказали панихиду и похоронили на кладбище. Его душа упокоиться там не может. Самоубийц не отпевают в церкви и хоронят за пределами кладбища. Не теряйте надежду, что таки продадите дом у кладбища. Его могут приобрести под мастерскую для изготовления гробов или ритуальное бюро.

"Постоянно сижу на диетах, - рассказывает в письме львовянка Алина, 34 года. - С детства была склонна к полноте. После беременности поправилась на 10 килограммов, но за полгода похудела на 20. Ем мало, в основном овощи и фрукты. Мужу нравится, что я худая. а я боюсь сорваться и растолстеть. Такая жизнь приносит мало удовольствия. Все едят, пьют, а меня преследуют фантомные запахи и вкусы. Сама ни торт, ни паштет в рот взять не могу. Одни огурцы, свекла, шпинат".

- Поправляетесь не потому, что едите, а из-за гормонального сбоя. Обратитесь к эндокринологу. Нужна не диета, а обследование. Проблемы с гормонами у вас из-за регулярных стрессов и нервных срывов. Успокоительное не всегда помогает. Попробуйте отпустить все, что напрягает и нервирует. Удивитесь, как легко и интересно начнете жить.

"Потерял интерес к делу, которым занимаюсь всю жизнь, - пишет 49-летний Юрий из Винницкой области. - Каждое утро заставляю себя идти на работу. Зарплата маленькая, развития никакого. Хочу что-то изменить. Но когда вспоминаю, сколько мне лет, опускаются руки" .

- Нечего ставить крест на карьере. Идеальное время, чтобы изменить все к лучшему. Цифры в паспорте не должны пугать. Записывайтесь на курсы, приобретайте новую профессию, стажируйтесь. Никогда не поздно самосовершенствоваться. Сами удивитесь, как много всего удастся сделать. Заработки вырастут, но свободного времени станет меньше.

Автор: Яна РОМАНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Постоял полминуты и растворился в воздухе"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 69799
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 47323
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 33589
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 30447
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
9
 Просмотров: 18261
Люди
"Буду мусора под Кабмин высыпать. Может, позволят пакетик купить"
"Буду мусора под Кабмин высыпать. Может, позволят пакетик купить" Просмотров: 27
"В день смерти сказал: "Моя свеча догорает"
"В день смерти сказал: "Моя свеча догорает" Просмотров: 81
Ирина Муляр перенесла 13 операций
Ирина Муляр перенесла 13 операций Просмотров: 72
Игорь Илькив прожил три дня после аварии
Игорь Илькив прожил три дня после аварии Просмотров: 36
Марина Кундиль умерла в детском саду
Марина Кундиль умерла в детском саду Просмотров: 36
Больше всего комментируют
11
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
2
Мужчина избил школьника до сотрясения мозга
1
Допотопна мова
1
Поставщики изменили январские цены на газ: перечень обновленных тарифов
Голосов: 22
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть