"Постоял полминуты и растворился в воздухе"

"В семье происходят странные вещи, - пишет 52-летняя Вера Адамовна из Хмельницкой области. - Муж болеет, на работу не ходит. Врачи не хотят оформлять ему группу. До пенсии осталось три года. Дочь имеет ребенка. Живет в гражданском браке . Расписываться не спешит. Живут с мужем в нашем доме. На работу устроиться не может. судится с банком, потому что не успевает выплачивать кредит. Может, на нас порча? Руки опускаются, потому что не знаю, что дальше ждет ".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото супругов - усач обнимает за талию блондинку в вязанной жилетке.

- Оформляйте все документы, подтверждающие право мужа на выплаты по инвалидности. Если врачи просят взятки, обращайтесь в правоохранительные органы. Правда на вашей стороне. Дочке придется погасить все кредиты. Иначе банки будут требовать возврата долга через коллекторов. Начнут описывать имущество. Отношения с мужем не узаконивает по нескольким причинам. Не уверена, что он тот единственный, с которым стоит создавать семью. А также боится обжечься, как с первым возлюбленным. Не подгоняйте. В этом году все решится.

"24 года тому назад я сделала аборт, - пишет 42-летняя Оксана из Ривненской области. - Забеременела от человека, которого не любила. Это была случайная связь. Училась далеко от дома, родителям признаться не могла. Не было денег, чтобы воспитывать ребенка. Впоследствии вышла замуж. Жизнь стала налаживаться, но матерью так и не стала. Муж хочет потомков, а врачи говорят, что я - бесплодна. Больно смотреть, как он тянется к племянникам, потому что собственных детей не имеет. Боюсь, что найдет молодую, которая родит сына и дочь ".

Направляет фото, сделанное возле базы отдыха на Шацких озерах летом прошлого года. Рядом сидят женщина в желтом купальнике и мужчина в фиолетовой футболке. На столе - пиво, рыба и раки.

- Почему не согласны на предложение мужа усыновить ребенка? Не верьте в байки о генах. В стране, где столько бездетных пар, не должно быть интернатов. Собирайте документы и до конца года станете счастливыми родителями. У вас будет и сын, и дочь. В соседней области есть братик с сестренкой, которые ждут усыновления. Аборты в раннем возрасте часто приводят к бесплодию. Хватит корить себя. Если есть возможность, обсудите тот случай с психологом или духовным отцом.

"С женой 18 лет живем между двух кладбищ, - рассказывает в письме 42-летний Валерий Алексеевич из Львовской области. - Здесь моему отцу дали участок. Когда строился, кладбище было далеко от нас. Вокруг простирались плантации с сахарной свеклой. А теперь - могилы . Ежедневно кого-то отпевают или поминают. Никогда меня кладбище не тревожило. Отец говорил: "Надо бояться живых, а не мертвых". Но полгода тому назад произошел случай, который изрядно напугал. Жена с сестрой поехали в санаторий. Остался один в доме. Как-то вдруг слышу, что по двору кто-то ходит. Что-то поскреблось в окно. Испугался, выключил телевизор, направился к двери. Открываю, а метрах в 2 от порога - черная фигура. По росту и телосложению - мужчина. Боюсь подходить ближе, поэтому спрашиваю: "Что вам надо?" Он ничего не ответил. Постоял пол минуты и растворился в воздухе. После того сам дома ночевать боюсь. Когда жена едет к теще, приглашаю кума или коллег. Что это могло быть? Я был трезв. Уже пять лет в завязке. Ничего не употребляю, кроме безалкогольного пива ".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото кареглазого мужа в зеленой рубашке. У него шрам на лбу.

- Подозреваю, что это был призрак отца, который умер за несколько лет до этого. На самом деле, это была душа человека, который покончил с собой. Родные это от священника скрыли. Заказали панихиду и похоронили на кладбище. Его душа упокоиться там не может. Самоубийц не отпевают в церкви и хоронят за пределами кладбища. Не теряйте надежду, что таки продадите дом у кладбища. Его могут приобрести под мастерскую для изготовления гробов или ритуальное бюро.

"Постоянно сижу на диетах, - рассказывает в письме львовянка Алина, 34 года. - С детства была склонна к полноте. После беременности поправилась на 10 килограммов, но за полгода похудела на 20. Ем мало, в основном овощи и фрукты. Мужу нравится, что я худая. а я боюсь сорваться и растолстеть. Такая жизнь приносит мало удовольствия. Все едят, пьют, а меня преследуют фантомные запахи и вкусы. Сама ни торт, ни паштет в рот взять не могу. Одни огурцы, свекла, шпинат".

- Поправляетесь не потому, что едите, а из-за гормонального сбоя. Обратитесь к эндокринологу. Нужна не диета, а обследование. Проблемы с гормонами у вас из-за регулярных стрессов и нервных срывов. Успокоительное не всегда помогает. Попробуйте отпустить все, что напрягает и нервирует. Удивитесь, как легко и интересно начнете жить.

"Потерял интерес к делу, которым занимаюсь всю жизнь, - пишет 49-летний Юрий из Винницкой области. - Каждое утро заставляю себя идти на работу. Зарплата маленькая, развития никакого. Хочу что-то изменить. Но когда вспоминаю, сколько мне лет, опускаются руки" .

- Нечего ставить крест на карьере. Идеальное время, чтобы изменить все к лучшему. Цифры в паспорте не должны пугать. Записывайтесь на курсы, приобретайте новую профессию, стажируйтесь. Никогда не поздно самосовершенствоваться. Сами удивитесь, как много всего удастся сделать. Заработки вырастут, но свободного времени станет меньше.