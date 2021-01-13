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четверг, 14 января 2021 05:16

Последние дни провел на Красном море

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Прошло девять дней по смерти поэта 77-летнего Василия Кобца из Винницы. Его не стало 23 декабря. Оторвался тромб.

- Отец прожил яркую жизнь, - рассказывает сын Тарас Кобец. - Последние дни провел на Красном море. Имел вид на жительство в Шарм-эль-Шейхе. Безгранично любил Египет, ему хорошо там писалось. На ключах носил брелок с флагом этой страны.

Василий Кобец написал более 40 поэтических, прозаических и публицистических книг. В 2018 году вышел его 12-томник. Был лауреатом всеукраинских литературных премий. Возглавлял Конгресс украинской интеллигенции Винниччины. Работал главным редактором журнала "Собор".

- Он стремился помочь молодым литераторам. Ежегодно проводил встречи в Винницком музее Михаила Коцюбинского. Находил средства, чтобы издавать альманахи с произведениями начинающих. Умел договариваться со спонсорами, - говорит -поэт-баснописец 78-летний Николай Сарахан. - Василий любил людей, и они его. Имел ораторские способности. Мастерски наизусть читал поэзию. Умел привлекать внимание публики. Когда выступал, все затихали. У него было тонкое чувство юмора. Сатиру не написал. Хотя на Всеукраинском празднике сатиры и юмора имени Степана Руданского ежегодно читал свое стихотворение о петухе на балконе, который всех будил.

Прощались с писателем в Винницкой областной филармонии.

- Отец был большим оптимистом, - говорит Тарас Кобец. - Никогда не забуду его последние слова - любить ближнего, жить и верить.

Автор: Татьяна ЦУРКАНОВСКАЯ
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