Политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Москву

16 августа украинского политзаключенного 48-летнего Владимира Балуха вывезли из колонии в городе Торжок Тверской области России.

— Этапировали в следственный изолятор Москвы, — говорит его адвокат Ольга Динзе, 37 лет. — Пока неизвестно — "Лефортово" или "Бутырка". Возможно, его направляют в другое исправительное заведение, а Москва — промежуточный пункт.

Владимир Балух родом из села Серебрянка Раздольненского района Крыма. Не признавал аннексию, повесил на своем доме сине-желтый флаг. Ему подбросили заряды и приговорили к четырем годам и 11 месяцам колонии. Там он продолжил осуждать аннексию, за что срок наказания увеличили на год.

15 августа из тюрьмы республики Кабардино-Балкария в России освободили украинского политзаключенного 36-летнего Владимира Присича.

— Его отпустили, потому что закончился срок наказания, — говорит 31-летняя Ольга Скрипник, председатель Крымской правозащитной группы. — Хоть его наказали незаконно.

Владимир Присич работал водителем на харьковской мебельной фабрике. Вез заказ в оккупированную Феодосию. 13 августа 2016-го его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Били, истязали, требовали сознаться, что работает на украинские спецслужбы. Приговорили к трем годам тюрьмы.