"Полгода вещи мужа не показывали"

— Мой муж уехал на Майдан защищать будущее украинской нации. Следователь возле морга говорил: "Так и наши дети там были". Ответила: "Да, были. Только в спецуниформе и памперсах". А наши дети и мужья с гордо поднятыми головами пошли на баррикады без ничего, — говорит киевлянка 65-летняя Тамара ШВЕЦ. С мужем участвовали в Революции Достоинства. 19 февраля 2014 года Виктор ШВЕЦ получил ранение на столичной улице Институтской. Умер в "скорой". Ему было 58 лет. Имеет звание Героя Украины.

Тамара и Виктор Швец начали ходить на Майдан в январе 2014-го после Крещения. Носили теплые вещи протестующим. Тогда на ул. Грушевского между ними и работниками правоохранительных органов произошли первые жестокие схватки.

— Для нас обоих было большим шоком, когда убили Сергея Нигояна (погиб 22 января 2014 года от ранения свинцовой картечью. Посмертно получил звание Героя Украины. — ГПУ). Напомнило потерю сына. У него была травма позвоночника. Много лет передвигался на коляске. Умер 29-летним, — говорит Тамара Васильевна. — Утром 18 февраля по телевизору включила новости. Виктор тогда ремонтировал машину. Сказала ему, что людей на Майдане убивают, а мы сидим дома. Он пообедал, вместе посмотрели трансляцию с Майдана. Оделся и стал в дверях. Сказала: "Ты куда? Я пойду с тобой". Резко ответил: "Ты останешься дома". Дочка потом мне говорила, что я могла его не пустить. Но я его не остановила.

Когда мужчина доехал до метро Дружбы народов, отключил телефон. Успела спросить, не взял ли он оружие - у нас дома были охотничьи ножи. Ответил — нет. Позвонил в 22:37. Спокойно сказал: "Со мной все хорошо". Допытывалась, где он, но Виктор не отвечал. Затем его телефон отключился. Около четырех утра следователь позвонил и сообщил, что муж мертв.

С ранениями Виктора Швеца "скорая" забрала с Майдана. Смерть установили в морге на ул. Оранжерейной. Официально следствие подтвердило наличие двух ранений от 9-миллиметровых пуль, которыми заряжают помповые ружья. Свидетели говорят о пяти-семи ранениях, вероятно, от снайперских пуль.

- Полгода вещи мужа не показывали. Придумывали всевозможные отговорки. Когда показали - были будто тряпки. А через год нам дали посмотреть на его куртку. На ней было одно отверстие. Но это ни о чем не свидетельствует, потому что могла быть расстегнута, — объясняет Тамара Васильевна. — Виктор с собой всегда держал в нагрудном кармане удостоверение сына по инвалидности и свое пенсионное — "мичман". Следователи недосмотрели и написали "милиционер". С дочкой ходили по всем местам, где были размещены фото мужа, и маркером исправляли.

После 40 дней отнесла некоторые его вещи на Майдан. Лишнее выбросила. Мне трудно было держать их дома. После смерти сына муж носил его одежду.

В 2014-ом Тамара Швец основала Объединение семей "Небесной сотни".

- Много интересных вещей было в отношении следствия. Когда нам показывали видео, как раненых выносили с Институтской, следователь спрашивал — уверенны ли мы, что на нем мой муж. Ответила ему: чужие люди его узнали по фотографиям, которые я расклеивала. А мы с дочкой и не узнали бы? За все время сменились пятеро следователей. Допрашивали предвзято. Одного спросила: "А вы были на месте преступления? Смотрели видео с Майдана? "А надо?"— ответил.

Виктор Швец имел звание мастера спорта по академической гребле. После армии служил старшим мичманом в российском Мурманске на атомной подводной лодке. У Виктора Николаевича остались дочь и двое внуков. Самому младшему при крещении дали имя Виктор. В апреле 2014-го в селе Гатное под Киевом, где жил Швец, в его честь переименовали одну из улиц.