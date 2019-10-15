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среда, 16 октября 2019 00:00

Погибли двое морских пехотинцев

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10 октября от пулевого ранения в шею погиб 22-летний Юрий Волк, старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. Бригада воюет в Донецкой области к югу от Докучаевска.

Юрий родом из села Себино Новоодесского района Николаевской области. Призван на срочную службу в конце октября 2017 года. Впоследствии подписал контракт. Из многодетной семьи, остались родители и семь сестер и братьев.

11 октября в Днепре в областной клинической больнице им. Мечникова от ранения скончался 33-летний Вячеслав Кубрак, псевдоним "Куля". Подорвался на неустановленном минном устройстве 8 октября.

Командовал инженерно-саперным взводом в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. До войны был миротворцем на Балканах, служил в Крыму до аннексии полуострова Россией. На Донбассе воевал с весны 2014 года.

В июне 2015 года одним из первых награжден негосударственной наградой - орденом Народный Герой Украины. Тогда служил старшиной роты 2-го батальона в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

У бойца осталась жена. Поженились 11 июля этого года - за три месяца до смерти.

- Мой Славик был ангелом. Честный, добрый, надежный, - говорит Анастасия. - Спасибо от себя и семьи всем, кто боролся за жизнь Вячеслава, кто молился, хотел выздоровления. Не судьба.

Автор: Мар'яна ЧОРНІЄВИЧ
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