- 23 апреля праздновали день рождения папы. Пригласила и своего парня Андрея. Он приехал с родителями. Стал передо мной на колено и протянул перстень. Наши матери плакали, - говорит полицейская 27-летняя Яна Коваленко из Одессы. Ее муж Андрей, 30 лет, тоже работает в полиции. Будут праздновать пятую годовщину свадьбы.

До бракосочетания Андрей и Яна встречались четыре года.

- Училась тогда в Одесской юридической академии, - рассказывает Яна. - Однажды Андрей пришел в гости к женщине, у которой я арендовала комнату. После того стал приглашать меня на кофе и в кино. Новый год встречали вместе. 16 января на мой день рождения подарил золотые сережки и розового медведя в мой рост. Предложил встречаться. Через четыре месяца стали жить вместе. Поселились в доме Андрея, который достался ему в наследство от бабки.

Настояла, чтобы он получил высшее образование. Послушал. Начал готовиться и успешно сдал экзамены в Одесскую юридическую академию.

Свадьбу гуляли в поселке Липовец на Винниччине, откуда Яна родом. Пригласили 70 гостей. Ресторан арендовали на два дня.

- Через год у нас родилась Злата, - продолжает. - На последних сроках беременности поехала к родителям. Боялась, что муж будет на дежурстве, когда начнутся схватки. Злата - энерджайзер. Когда научилась ходить, вылезла на подоконник и перевернула все горшки с орхидеями. Недавно засунула голову в забор в нашем саду и застряла. Спасателей не вызывали, вытянули сами. Злата любит пикники. Если позволяет погода, всегда выезжаем на природу. Жарим рыбу, варим уху. Муж - заядлый рыбак. Однажды наловил два ведра. Пришлось раздавать соседям.

Яна Коваленко работает участковым офицером полиции.

- Я занимаюсь профилактической работой с людьми, которые отбыли наказание, - говорит Яна. - Они еженедельно должны отмечаться. Под административным надзором находятся на протяжении года. Андрей служит в батальоне полиции особого назначения. Бывает, на выходных обоих вызывают на работу по тревоге. Ребенка не на кого оставить. Звоню начальству. Кому-то позволяют не выезжать. Чаще поблажки делают мне.