По дороге со свадьбы попали в ДТП

На дне Красного моря во впадине, где в 1941 году затонул британский сухогруз "Тистлегорм", поженились 31-летний Андрей СУПРУНЮК и Мирослава МИШКЕВИЧ, 29 лет, из Ровно. На 22-метровую глубину молодожены спускались с инструктором и фотографом.

- В день свадьбы похолодало, сильное течение сбивало с курса. Инструктору пришлось натянуть веревку, по которой мы спускались под воду, - рассказывает Андрей Супрунюк. - Обычно в этом месте много туристов, но в тот день их не было. Мы нарядились в гидрокостюмы. На дне надели друг другу обручальные кольца. После этого вместе с друзьями погрузились на меньшую глубину - до 10 метров. Затем продолжили празднование на яхте.

Родители нормально отнеслись к нашему желанию пожениться под водой. Знают, что мы любим активный отдых, - добавляет Супрунюк. - На свадьбу пригласили только друзей. Родных планируем собрать летом на природе. Организуем для них небольшой пикник.

Свадебный наряд молодоженам подарила ровенский дизайнер Богуслава Якушевская.

- Она много лет шьет для меня одежду, поэтому знает вкусы, - говорит Мирослава Мишкевич. - Я расписывалась в белом купальнике с металлическими вставками, гетрах и фате. Андрей надел белый комбинезон. Для празднования на яхте переоделись. Я - в легкое белое платье с кружевом, а муж - в белую тенниску и голубые шорты.

Мирослава Мишкевич - владелица салона красоты в Киеве. Андрей Супрунюк работает в семейном бизнесе - занимается производством удобрений. Они познакомились в позапрошлом году на дне рождения общих знакомых.

- После встречи с Андреем я переехала на новую съемную квартиру. Оказалось, что этажом выше живут его друзья, - говорит Мишкевич. - Несколько раз пересекались в подъезде, когда он приходил к ним в гости. Как-то Андрей пригласил на кофе. А потом в салон начал присылать букеты цветов.

Предложение сделал в октябре прошлого года.

- У нас есть традиция - раз в год неделю ныряем с аквалангами, - рассказывает Андрей Супрунюк. - Для этого снимаем с друзьями яхту и плаваем в Красном море. По деньгам обходится, как отдых в приличном отеле на побережье Египта или Турции. В путевку за 640 евро включено питание и ныряние с аквалангом. Когда мы для фотосессии спустились в одну из красивых впадин под водой, я показал руками на сердце и стал на колено. Протянул Мирославе руку, а она подала свою. Фотограф сделал романтические снимки.

- Андрей сначала выставил те фото в "Фейсбуке". Уже на суше спросил, согласна ли я стать его женой, - добавляет Мирослава. - Согласилась, потому что мне нравится активный образ жизни, который мы вместе ведем.

Муж научил меня охотиться и путешествовать. С ним я стала подводным дайвером и полюбила мотоциклы. Недавно Андрей подарил мне байк. Сняли за городом дом, который утопает в зелени. К нему - 20 километров, будем ездить мотоциклами. Этого еще не делали. Когда возвращались со свадьбы, попали в ДТП. Муж лечит ногу.