"Брату 52 года, пьет, — пишет 48-летняя Лариса из города Боярка на Киевщине. - В мае заснул с сигаретой в постели. Едва не сгорел. Мать вовремя наведалась. Он был женат, но жизнь не сложилась. Жена ушла к другому. Дети поддерживать с ним отношения не хотят. Он одинок, а я мечтаю, чтобы имел семью. Боюсь за него".

Вкладывает в конверт фото лысого бородача в клетчатой рубашке. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Кладет на снимок правую руку.

— Брату пора искать новую работу. Коллеги, с которыми работает сейчас, подсадили его на рюмку. В этой компании не бросит выпивать. На новой должности встретит женщину. Будут жить в гражданском браке. Отношения с дочкой возобновит зимой. В следующем году станет дедом.

"Дочь начала худеть полгода тому назад, — рассказывает в письме Ирина из Черкасской области. — Ростом она 170 сантиметров, весит 40 килограммов. Возили ее в больницу. Но дочка отказывается от лечения. Ничего не ест. Сначала пила чаи для похудения, потом начала вызывать у себя рвоту. Теперь организм не воспринимает пищу. Тает на глазах. Врач предупредил, что без медикаментозного лечения не справиться. Посылает ее к психологу. Дочь боится, что отправим ее в психушку".

Присылает фото высокой кудрявой девушки в длинном синем платье. Фотография сделана в прошлом году во время выпускного. Биоэнергетик закрывает глаза, сканирует фото ладонью.

- Дочке следует взять академотпуск и начать лечение. Что бы она не говорила о своем совершеннолетии и праве самостоятельно выбирать, как жить дальше, сделайте все для того, чтобы легла под капельницы и начала работу с психологом. Это поможет избежать гормонального сбоя, уменьшения внутренних органов и бесплодия. Дочь быстро пойдет на поправку.

"Четыре года тому назад переехали в дом за городом, — пишет Оксана Анатольевна из Ивано-Франковска. — Купили 2-этажный дом по цене квартиры. Очень радовались. Но когда стали там жить, почувствовали, что мы в доме не одни. По дому что-то ходит и скребется. Призрак не дает спать. Бывает, на несколько дней все стихает, а потом снова слышим, как скрипит пол и что-то стучит в окно на чердаке. Расспрашивали соседей. Но никто ничего не знает. Предыдущие жители продали его, потому что выехали за границу".

Присылает фото дома, сделанное в июне. Биоэнергетик зажигает свечу, обводит вокруг снимка.

— В доме произошло ограбление и убийство. Предыдущие жильцы тоже об этом не знают, потому что купили его через несколько лет после события. Жили в нем недолго, но присутствие призрака чувствовали. Чтобы от него избавиться, пригласите в дом священника. Изгонять духа не нужно. Он сам покинет дом, когда батюшка прочтет молитвы за упокоение его души и освятит жилище.

"По гороскопу я Дева, — пишет житомирянка Александра Иосифовна, 74 года. — Мне сказали, что на наш род наложено проклятие до седьмого колена. Я всю жизнь болею. На улицу почти не выхожу. Имею проблемы с позвоночником, коксартроз и грыжу. Трудно все выдержать, обезболивающие не помогают. Хочу знать, какая судьба ждет меня и сына".

- Не вижу проклятия на семье. Никто не навлек на вас проблем со здоровьем. Это последствия тяжелого труда. Некоторые заболевания — наследственные. Вам не подходит регион, в котором живете. Меньше болели бы, если бы жили у моря. Хочется больше внимания от сына. Просите его чаще выводить вас на улицу. Если живете в многоэтажке, этот вопрос можно решить с помощью коляски и пандуса. Вам надо чаще бывать на воздухе. Беседы с соседями помогут отвлечься от плохих мыслей и поднимут настроение. Если сын хочет сменить работу, пусть делает это в ноябре. Заработки вырастут, коллективом и условиями труда будет доволен.