Перед смертью Борис Довгань открыл памятник Александру Вертинскому

По скульптору Борису ДОВГАНЮ из Киева будут справлять сороковины. У него остановилось сердце на 91-м году.

"У меня ощущение, что я осиротела во второй раз - пишет подруга Юлия Захарчук в "Фейсбуке". - С детства это был родной человек, Борис Степанович - один из двух самых близких друзей отца. Я привыкла его называть дядя Боря. Он сохранил блестящее чувство юмора, скорость реакций, мощный интеллект, работоспособность. Влечение к творческой работе не оставило его до последнего".

Борис Довгань родился в Киеве. Чтобы спастись во время Голодомора, семья переехала в белорусский Могилев. Потом жили в России и Кыргызстане.

Окончил Киевский художественный институт. В 1968 году подписал "Письмо 139-ти", адресованное руководящей верхушке СССР, с протестом против арестов интеллигенции. Создал скульптурные портреты Василия Стуса, Аллы Горской, Ивана Светличного, Леонида Грабовского, Николая Зерова, Григория Сковороды. Из-за политических убеждений его работы редко показывали на выставках. Был соавтором герба Киева советских времен. Последнюю его работу - памятник певцу Александру Вертинскому - открыли в марте на Андреевском спуске в Киеве.

66 лет Борис Степанович прожил в браке с журналисткой 88-летней Маргаритой Довгань. Остались дочь Екатерина, 61 год, и внучка 39-летняя Стефания. Обе живут в США.