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четверг, 14 января 2021 00:50

"Пальцы пришил сам"

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- Подорвался на взрывном снаряде. Первую помощь оказывал себе сам. Оторванные пальцы пришил к ноге обычными нитками. В госпитале врачи подправили, раны почистили и поставили спицы. Похвалили, что не растерялся, - рассказывает 38-летний Юрий Жук из села Березовичи Владимир-Волынского района на Волыни. Год воевал на Донбассе. После демобилизации занялся резьбой по дереву.

Жук участвовал в Революции достоинства. Приехал в Киев осенью 2013-го.

- Юра сказал: надо. Не стала возражать, - говорит жена Кристина Есейкина, 36 лет. - Украинцы не могут терпеть, когда их душат, поэтому поняла позицию мужа. Я и сама поехала бы на Майдан, но тогда кормила грудью 4-месячного Станислава, и старшим детям нужна моя забота.

Во время сильных противостояний мужчина получил серьезную контузию. Влупила светошумовая граната. Оправился в больнице. Волонтеры организовали его обследование в Италии. Когда Юра вернулся домой, началась война на Донбассе. Он не колебался - сразу записался в добровольцы. Там получил сильную контузию - две недели провел в реанимации. Когда восстановился, снова пошел воевать. Объяснял: "Надо подменить побратимов, по полтора года не видели родных".

На Донбассе Юрий Жук получил четыре контузии. Пальцы на ногах ему оторвало во время боя у Попасной Луганской области.

- Жена была беременна, - говорит Жук. - Когда ей сообщили о моей травме, из-за сильного стресса начались преждевременные роды. Младший сын родился на два месяца раньше. Долго его выхаживали.

Я из-за контузий получил серьезные психологические проблемы. Девять месяцев проходил реабилитацию. Но все равно накрывало. Дома бегал с палкой и стрелял по сепарам. Психолог посоветовал заняться творчеством. Вспомнил об увлечении - резьба по дереву. Начал делать отделку ящиков и кухонных наборов. Это занятие успокаивает. Каждая вещь получается уникальной. Иногда композиции придумываю сам, бывает жена рисует эскиз. Имею фирменную фишку - цветок, который часто использую в декоре. Резьба стала семейным делом. Старший сын тоже занялся этим ремеслом. Научить его было непросто, потому что он - левша. Жена с дочерью 9-летней Богданой делают серьги, ожерелья и браслеты из натурального камня. Дизайн авторский, но в украинском аутентичном стиле.

Супруги в браке с 2005 года. Воспитывают пятерых детей.

- С Юрой познакомилась в палаточном городке во время оранжевой революции. Для обоих участие в тех событиях было зовом души. Это нас и объединило - стали 37-й парой, обвенчавшейся на Майдане, - говорит Кристина. - Есть четыре сына и дочь. Дети растут быстро, а всех надо одеть и обуть. Один сын занимается футболом, другой - волейболом, двое детей учатся в музыкальной школе. Для Станислава хотим купить фортепиано, а для Богданы - бандуру. Реализация украшений и изделий из дерева немного пополняет семейный бюджет. Выручает то, что живем в селе и держим хозяйство - две коровы, свиньи, домашняя птица. Поэтому всегда есть молоко, творог, сметана, яйца.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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