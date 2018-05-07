"Опоздали на собственную свадьбу. Шампанское купить не успели"

Одесситы 34-летняя Мария Попович и Алексей Потравка, 32 года, выходили замуж 4 апреля. Брак зарегистрировали в самолете. До них в Украине этого никто не делал.

- Алексей сделал предложение в прошлом году в октябре. До того встречались год и восемь месяцев, - рассказывает Мария Попович. - Жениться решили оригинально. Я семь лет работала в аэропорту "Одесса", а Алексей - инженер-судостроитель по профессии. Выбирали между свадьбой в самолете или на морском судне. Первое осуществить проще. Сначала хотели сделать это на регулярном рейсе, чтобы сразу полететь в свадебное путешествие. Но не удалось достичь взаимопонимания с авиакомпанией. Друзья посоветовали нанять Ан-2 одесского бизнесмена Вадима Громова. Наша идея его заинтересовала.

Думали, трудно будет найти регистратора, который не побоится подняться в небо на раритетной машине. Но в районном рагсе услышали: "Летали на воздушном шаре, можем и на самолете".

Молодых ждали на спортивном аэродроме "Гидропорт". Самолет украсили искусственными цветами, постелили красную дорожку. Невеста приехала в классическом белом платье, на голове - диадема. Жених был в синем костюме и красной бабочке. На церемонию пригласили 12 гостей - родственников и ближайших друзей.

- Из-за ремонта дорог в городе опоздали на собственную свадьбу на 40 минут, - вспоминает Мария. - Шампанское купить не успели. Была фотосессия перед самолетом, а потом мы поднялись в небо. Пилот устроил сюрприз. В нескольких метрах от нашего самолета летел еще один. Это был свадебный эскорт. За штурвалом - многократный чемпион Украины по аэробатики Валерий Наливайко. Регистратор восторженно вела церемонию, потому что ей все нравилось. Мы с мужем поклялись друг другу, надели обручальные кольца и поставили подписи. Сразу же нам вручили свидетельства о браке. Празднование продолжили в одном из одесских ресторанов.

На следующий день молодые отправились в свадебное путешествие в Стамбул. Провели там четыре дня.

- Билеты купили еще до того, как Алексей сделал предложение, - говорит Мария. - Если бы знали, что это путешествие будет свадебным, поехали бы надольше. Путешествовать мы любим. В каждой поездке находим клубы латиноамериканских танцев. Это стало семейной традицией, ведь познакомились на сальса-вечеринке.

Сколько стоила свадьба, говорить не хотят.

- За все заплатили меньше, чем если бы свадьба была традиционной - с караваем и тамадой, - говорит Мария Попович.