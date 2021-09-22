Ольга Байвидович умерла в отпуске

Киевская журналистка 47-летняя Ольга Байвидович умерла в Бердянске на Запорожье. Во время отдыха у нее оборвался тромб.

- Оля два года не была в отпуске. Этим летом вместе с дочкой Александрой поехала отдыхать в Бердянск. Когда ей стало плохо, долго ждали приезда "скорой". Но медики все равно ничего не сделали бы, потому что у нее оторвался тромб, - рассказывает коллега 37-летний Сергей Литвинок. - У нее были врожденные проблемы с сердцем. Принимала лекарства, но операцию делать не хотела.

Ольга Байвидович работала в изданиях "Газета по-киевски" и "Обозреватель". В последнее время в журнале "Корреспондент" была редактором отдела "Мнения".

- Оля была искренним и оптимистичным человеком. Всегда переводила все в шутку. Иногда могла позвонить: "У меня есть билеты. Пошли сейчас в кино". В соцсетях часто писала о любви к семье. Кроме дочери, имела еще мать и сестру. Постоянно публиковала фотографии, делилась яркими моментами. Была харизматичная. Умела и работать, и отдыхать.

Ольгу Байвидович похоронили на Берковецком кладбище в столице.