Ольга Ярошенко три месяца не вставала с постели

В селе Таганча Каневского района Черкасской области похоронили литературного редактора газеты "Молодь Украины" 87-летнюю Ольгу Ярошенко. Были проблемы с сердцем. Последние три месяца почти не вставала с постели.

- Жизнь Ольги Федоровны была немилосердной. Она похоронила дочь с внучкой. Это подкосило ее здоровье. Остался внук Женя. Но он 17 лет работает в Китае. Однако приезжал, чтобы организовать похороны, - рассказывает бывший редактор "Молоди Украины" 77-летний Иван Бокий.

Ольга Федоровна родилась в семье педагогов. Отец был директором школы, мать - учительницей. В 1956-м после окончания филологического факультета столичного университета им. Тараса Шевченко начала работать в издании "Молодь Украины". С тех пор места работы не меняла.

- Она была уникальным знатоком языка. Ей легко давалось редактирование. В советское время ей на вычитку приносили даже тексты первых лиц Украины, - говорит Иван Сидорович. - Через руки Ольги Федоровны прошли сотни журналистов. Среди них - писатели Борис Олийнык, Леонид Тендюк. Даже когда к ней попал текст Михаила Стельмаха, и его поправила, хотя сама уважала и любила писателя.