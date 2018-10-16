Николай Макаревич умер в больнице "Феофания"

— Николай Петрович не любил больницу "Феофания". Рассказывал: туда направляют людей совсем не лечить. Именно там завершилась его жизнь, — говорит дипломат, 46-летний Богдан ЯРЕМЕНКО о бывшем после Украины в Австрии и Эстонии Николае МАКАРЕВИЧЕ. По нему справили девять дней в Киеве. Месяц не дожил до 78-летия.

По окончании юридического факультета Киевского университета им. Тараса Шевченко Николай Макаревич начал работать в Министерстве иностранных дел Украинской ССР. В 1990 году стал первым заместителем министра МИД Украины. Четыре года был послом в Австрии. За время его каденции там поставили памятник Ивану Франко и украинцам, которые погибли в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны, установили памятные доски на домах, где жили и работали историк Михаил Грушевский, поэтесса Леся Украинка, режиссер Лесь Курбас. Послом Украины в Эстонии стал в 1999-м. Работал на этом посту шесть лет.

— Николай Петрович прямо говорил в лицо то, о чем другие считали за лучшее промолчать, — рассказывает Богдан Яременко. Почти четыре года он был помощником Макаревича. — Как-то услышал, как вычитывал одного из консульских руководителей: "Тебя же посадят! Ты берешь взятки! Я, может, тоже беру, но только от друзей, и только сигареты". Николай Петрович курил, пока позволяло здоровье. Об этом знали все его друзья и не забывали передать из-за границы блок дефицитных в те времена сигарет "Мальборо". Он имел исключительное чувство юмора. Каждый день рассказывал не меньше двух анекдотов о теще. Николай Петрович любил и умел работать. В свое любимое МИД он ходил до последних дней жизни.

Николай Макаревич был женат на журналистке Анне Алексеевне. Воспитали двух дочек. 46-летняя Мирослава — журналист и редактор, Анна, 39 лет, — художница и дизайнер.