Николай Часнык выиграл 250 гривен

— О своей победе я узнал от сестры Нины Коваленко. Она живет в селе Карпиловка Среблянского района на Черниговщине. Увидела мою фамилию среди победителей. Я в то время еще не успел полистать газету, — говорит 63-летний Николай Часнык из села Залатиха Роменского района на Сумщине.

Он выписал "Газету по-українськи", отправил копию квитанции в адрес редакции и выиграл 250 грн.

— Планировал за них семена купить, но потратил на пропитание, — говорит Николай Дмитриевич. — В советские времена покупал лотереи по 50 копеек. Выиграл подростковый велосипед "Орленок". Продал куму, потому что велосипеды были в дефиците.

"Газету по-українськи" выписывает пять лет.

— Впервые ее увидел у знакомого, — продолжает. — Пообщались, он дал почитать. Очень понравилась, поэтому начал выписывать. Я родился в селе Ярошовка Роменского района. Детство прошло в Карпиловке, где живет сестра. Туда переехали наши родители, когда мне было 13. Купили дом недалеко от школы. После восьми классов пошел учиться на тракториста широкого профиля. Но перед армией пришлось заканчивать старшие классы. Экзамены сдавал экстерном. Выучился на водителя. Служил в Грузии. В Советском Союзе была традиция: наших отправляли туда, а грузин к нам. Служил в саперных войсках водителем. Машину получил в наследство от татарина из Крыма. Перед тем он посадил меня за руль, чтобы увидеть, как езжу. Потом говорит командиру: "Хорошо ездит, можно давать машину". После армии всю жизнь работал трактористом. Имею 30 лет трудового стажа. Вышел на пенсию по льготному списку в 55 лет, — рассказывает Николай Дмитриевич.

10 лет тому назад он похоронил жену. Имеет дочь 28-летнюю Татьяну, сыновей — 25-летнего Владислава и Юрия, 23 года.

— Таня работает продавцом в райцентре. Пока карантин, сидит дома. На ней сейчас держится вся домашняя работа. Сын Влад в Киеве устроился в строительную компанию, имеет дочь 8-летнюю Настю. Юра — тоже в столице, работает в торговой сети. Я в свободное время люблю рыбачить. Хожу к пруду, который еще не в аренде. Беру две удочки. Если хорошо клюет, ловлю одной. Другая для страховки, вдруг крючок в первой зацепится за камыш. Ловлю карасиков. Можно и щуку поймать, но для нее надо покупать другие снасти, — говорит Николай Часнык.