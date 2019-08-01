Не спешите записываться на платные курсы

- 54 тысячи абитуриентов не смогут поступить в университеты, потому что не прошли внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Чтобы год не сидеть дома, советую осваивать онлайн-профессии, которые будут популярны в ближайшие 10 лет, - говорит кадровый менеджер Тамила Супрунюк, 37 лет.

Что такое "дистанционное трудоустройство"?

- Работа удаленно от фирмы. Американцы это практикуют с 1972-го. Такую в Украине ищет каждый 50-й работник. А каждая 20-вакансия - это работа вне офиса.

Кто ищет такую работу?

- Женщины в декрете. Родители, чьи дети часто болеют и не посещают детские сады. Те, кто должен ухаживать за пожилыми родителями. Люди, которые попали под сокращение и решили сменить специальность, чтобы зарабатывать больше.

Что выигрывает работодатель?

- После 2014-го многие компании перевели сотрудников на дистанционное трудоустройство, чтобы экономить на аренде офиса. Это позволяет также экономить на оргтехнике и канцелярии, электроэнергии и мобильной связи. Не надо компенсировать расходы на проезд и за сверхурочную работу. Фирма работает в столице, а фрилансера имеет в Ровно или Виннице, где зарплаты меньше. Многие таким образом скрывают реальное количество сотрудников и не платят налогов.

Какие профессии наиболее оплачиваемые?

- Самые высокие зарплаты имеют программисты, видеоблогеры, графические дизайнеры, копирайтеры и SMM-менеджеры. Получают от 5 до 60 тысяч гривен в месяц.

Сколько времени нужно, чтобы переучиться?

- За полгода можно овладеть профессией. Отечественные вузы не готовят специалистов для интернет-профессий вроде RRS или SEO-менеджер. Но есть курсы и онлайн-тренинги. Многие из них бесплатные. Если не уверены, что должность вам подойдет, не спешите записываться на платное обучение. Смотрите бесплатные видеоуроки на "Ютубе", выполните практические задания для новичка. Через день-два почувствуете, хотите ли продолжать.

Каждый 10-й участник платных курсов требует вернуть деньги. Если это невозможно, договаривается, чтобы лекции прослушал кто-то из родственников или друзей.

По книжкам изучать профессии не удастся. Требования к рекламе меняются гораздо быстрее, чем выходит учебник. Даже прошлогодние статьи могут быть неактуальны. Кто знает английский - просматривают англоязычные ютуб-каналы от лучших лекторов и блогеров.

Почему не все выбирают удаленную работу?

- Те, кто работал удаленно хотя бы два года, не хотят возвращаться в офис. Хотя не всем подходит работа из дома. Многим трудно заставить себя работать, когда рядом телевизор и диван. Еще засасывают соцсети. Работа в офисе от этого спасает, потому что во многих компаниях на компьютерах заблокирован доступ к "Фейсбуку". Некоторые отказываются от работы дома даже за большие деньги, потому что считают, что так не сможет построить успешную карьеру. Многим не хватает общения с коллегами. А работу вне офиса выполняют ночью или на выходных - для дополнительного заработка.

Недостатки удаленной работы?

- Отсутствие выходных, отпусков, больничных. Если в офисе ты должен отработать с 10 до 18:00, то под дистанционным трудоустройством работодатели часто понимают доступность и самоотдачу работника 24 часа в сутки семь дней в неделю.