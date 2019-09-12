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пятница, 13 сентября 2019 05:05

"Не хотел просто просить деньги. Я будто продал билет на спектакль"

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— В 1960 году врач Леонид Рогозов сам себя прооперировал на побережье Антарктиды. У него воспалился аппендикс, а других медиков рядом не было. А я сам себе вырезал лимфатический узел, — рассказывает хирург 48-летний Вадим ЕЛИЗАРОВ из Киева. В 2017-м у него обнаружили меланому. Три месяца тому назад он сам вырезал себе опухоль.

С Вадимом Елизаровым встречаемся возле Одесской площади в столице. Он опирается на палку. Заходим в грузинский ресторан.

— Здесь хорошая атмосфера и кухня, — говорит. Заказываем травяной чай. — У меня перерыв в процедурах, поэтому пришел. Движение — это жизнь. Когда кровь застаивается, болезнь прогрессирует. Если бы лежал постоянно, то уже с вами не говорил бы.

В мае этого года мне понадобилась операция - метастазы добрались до лимфоузлов. Один необходимо было вырезать. Понимал, что для дальнейшего лечения нужны деньги. Устроил операцию в прямом эфире в "Фейсбуке". Видео набрало более двух миллионов просмотров.

Достижение ремиссии гарантирует новый препарат, который мобилизует иммунные клетки, разрушающие опухоль. Одно вливание стоит 220 тысяч гривен. Всего мне на лечение надо около 4 миллионов гривен. С помощью "Фейсбука" собрал половину.

Не хотел просто просить денег, решил обратиться к широкой аудитории. Я будто продал билет на спектакль. Это был определенный обмен. Рядом были врачи, которые могли вмешаться, если бы у меня что-то пошло не так. Удалось все сделать самостоятельно. Если бы оказалось, что опухоль проросла в сосуд, операцию продолжили бы коллеги.

Вадим Валентинович родом из азербайджанского Баку. В начале 1990-х с родителями переехал в Киев. В медицинском университете им. Александра Богомольца получил специальность хирурга. У него 25 лет практики.

— Как только окончил учебу, попал в 12-ю больницу на Печерске. Был хирургом в неотложной помощи, — рассказывает Вадим Елизаров. — Имею большой опыт, поэтому решил помочь во время Революции достоинства. Психологически я был готов. Это был для меня не первый "майдан". С подобным столкнулся еще в Баку. На улицах были массовые драки, я оказывал первую помощь пострадавшим.

С детства я был нерешителен. Хирургия помогла мне это преодолеть, потому что требует срочных решений. Выработанная стойкость понадобилась на Майдане. В самом горячем феврале я дежурил в медицинском пункте в колонном зале КГГА. Со мной работал Ярослав — врач из Ивано-Франковска. Как-то к нам попал один из"титушек". Парню загнали нож в бедро. Пока я проводил перевязку, Ярослав хотел вколоть ему шприц с воздухом. Действовал на эмоциях, потому что у него на Майдане погиб брат. Оттолкнул его ногой и таки спасли раненого.

В 2015-ом Вадим Валентинович поехал добровольцем на Донбасс. Пробыл там полтора года в составе 59-го мобильного госпиталя из Винницы.

— Перед поездкой на фронт мы проходили двухмесячную подготовку по тактической медицине. Показывали западных военных. Каждый второй там — санитар. Этого в начале очень не хватало нашим бойцам. Потому что основной причиной смерти становилось критическое кровотечение, которое не умели правильно остановить. Жгуты наматывали на приклады автоматов. От солнца те рассыхались. Когда их накладывали на рану, просто разлетались.

Когда ехал на фронт, ожидали резко негативной реакции местных на нас. Было не так плохо, как думал, но часто приходилось проводить с ними беседы. К Украине относятся нормально, но негативно высказываются относительно Майдана. Говорят, если бы не революция, то не было бы войны.

Без местных врачей и медсестер мы не могли обойтись. Одному бойцу нужна была консультация узкого специалиста. Местный врач солдатам отказывал. Пришлось попугать, что приду с автоматом. Говорил это полушутя, но решительно.

Желающие помочь Вадиму Елизарову могут перечислять средства на его карту приватбанка: 5168 7573 8611 0565.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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13
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