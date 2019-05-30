— Самая популярная среди хищных цветов — венерина мухоловка. Как-то ко мне приходили клиенты. Думали, она растет бесконечно и в определенный момент можно будет засунуть голову ей в хлопушку, которой она ловит насекомых. Это не так. Она ест только мух, пауков и тараканов, — говорит 54-летняя Татьяна РЫБНИКОВА из Одессы. Более 10 лет разводит и продает растения-хищники. В коллекции имеет почти 250 видов.

— Однажды старшая дочь Наталья наткнулась в интернете на информацию о цветах-хищниках и заинтересовалась, — продолжает Татьяна Рыбникова. — Нашла их только в одном магазине. Были полумертвые. Принесла домой в надежде, что как-то реанимирует. Долго с ними возилась. В сети собирала информацию. Потом начала заказывать их из-за границы. Несколько лет тому назад Наталья вышла замуж. Переехала к мужу, а коллекцию оставила мне. Я расширила ее. С младшей дочерью Ольгой начали продавать растения-хищники.

Татьяна Рыбникова выращивает растения в оранжерее площадью 40 "квадратов". Там вмещается несколько тысяч экземпляров.

— Большинство хищных растений — из Индонезии. Почти все занесены в международную Красную книгу, — рассказывает женщина. — Хищников нужно поливать дистиллированной водой. Если использовать обычную из-под крана, растение проживет два месяца. Если правильно ухаживать, то будет радовать до 40 лет.

Все думают, что венерину мухоловку нужно кормить трижды в день. Но на год ей нужно три-четыре насекомые. Когда хлопушки растения закрыты, там уже начался процесс переваривания. Нужно накрыть растение москитной сеткой, чтобы ее ничто не беспокоило.

Росянка ловит добычу на капли, напоминающие росу. Это клей — густой и тягучий. В нем есть кониин, который парализует насекомых. Также в каплях есть вещество, подобное желудочному соку. Оно извлекает все питательные вещества из насекомого. Росянки любят мелкую добычу-дрозофилов и комаров.

Цены на росянки начинаются от 75 грн. Чем больше по размеру цветок, тем дороже. Редкие виды венериной мухоловки стоят до 500 грн.

— Некоторые клиенты меня спрашивают, едят ли наши растения мелких грызунов. Эти выдумки из мультиков, наверное, берут, — говорит Рыбникова. — В природе некоторые виды растений-хищников могут съесть ящерицу или мышь, но случайно. Это делает только непентас - лиана, которая растет в экваториальных лесах. Листья, которыми она ловит, напоминают кувшин. Некоторые настолько большие, что вмещают крысу.

Есть горные непентасы, форма которых напоминает унитаз с крышкой. Сверху на крышке растение отращивает пух, подобный сахарной вате. Лесные мыши прибегают и едят его. А в нем есть слабительное. Животное там же испражняется, и это попадает в кувшин. Так растение питается. Если мышь поскользнется, то выбраться обратно не сможет.

Среди заказчиков у Татьяны Рыбниковой больше всего мужчин.

— Цветами-хищниками интересуются и 5-летние мальчики, и пенсионеры, — говорит. — Часто берут венерину мухоловку. Нравится, как эффектно она закрывает хлопушку, когда туда попадает насекомое. Однажды на выставке у дочери парень купил это растение. Не спросил, как за ним ухаживать, а самостоятельно найти информацию поленился. Пришел с мухоловкой через несколько недель печальный. Все ему подробно рассказали и объяснили. Мухоловку взяли к себе на несколько недель. Вернули назад, когда выходили растение.

Мне нравятся австралийские росянки. Они маленькие - весь цветок в диаметре имеет 1 сантиметр. Если высадить несколько штук рядом, получается росяной коврик. Они интересно размножаются не семенами, а геммами. Осенью на стебле появляются горошинки — зародыш нового растения. Как только он попадает на землю, быстро прорастает.