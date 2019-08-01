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пятница, 02 августа 2019 05:35

"Нам делали массаж, а сын спал рядом"

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- Когда говорили, что собираемся ехать с маленьким ребенком в путешествие, все реагировали одинаково. Говорили: "Вы психи". Родители просили оставить сына на них. Мы правильно сделали, что не согласились. Во время путешествия у малого ежедневно была улыбка на лице, - рассказывает 32-летний Артем ЧЕПУРНОЙ из Киева. Вместе с женой 32-летней Анной и сыном Денисом, 2 года, совершил кругосветное путешествие.

С Артемом Чепурным встречаемся в туристическом агентстве поблизости Ботанического сада в центре Киева. Здесь мужчина занимается подготовкой авторских туров.

- Раньше работал в фармацевтической компании, - говорит Артем. - Решил уволиться. Новое место нашел не сразу. Свободное время решил использовать, чтобы воплотить в жизнь свою давнюю мечту о кругосветном путешествии.

В путешествие отправились в сентябре прошлого года. Домой вернулись через 52 дня.

- У жены было одно условие - чтобы для ребенка собрали хорошую аптечку. Она весила три килограмма. Там были лекарства от всего, что могло случиться: простуда, понос. Однако не понадобилась ни разу.

Во время путешествия семья Чепурных пользовалась самолетами и арендованными автомобилями. Маршрут проложили через Испанию, Португалию, США, Японию, Таиланд и ОАЭ.

- Больше всего поразили две страны - США и Япония, - вспоминает Артем. - В Штатах сосредоточились на природе. Побывали на Большом каньоне в долине реки Колорадо. Пешком прошли 15 километров. Сын треть преодолел сам. Также в США воспользовались лайфхаком - купили годовой абонемент на посещение национальных парков на автомобиле. Стоил 70 долларов (1755 грн. - ГПУ). Если бы платили отдельно за каждый из шести парков, переплатили бы втрое.

После поездки в Японию разрушил для себя несколько мифов. Один из них - все японцы трудоголики.

Местная жительница рассказала, что началось все с того, что люди боялись менять место работы. Часть пенсии платит государство, больше половины ложится на компанию, где работал. Если не задерживаться на одном месте долго, будешь получать малые выплаты.

В Токио ожидали увидеть мир, как в фильме "Пятый элемент" - город будущего с невероятными технологиями. Однако все достаточно традиционно. Единственное удивило: на улицах нет свалок. Японцы забирают свой мусор домой и там утилизируют. Иностранцы могут оставлять мусор в туалетах и торговых центрах. Также в Японии понравился город оленей Нара. Сотни рогатых животных ходят по улицам. Их там с давних времен водится много. Прохожие кормят животных печеньем. Олени привыкли к людям, но могут и укусить.

Недавно Дениса Чепурного отметили национальным рекордом. На момент кругосветной поездки ему был 1 год и 3 месяца.

- Из-за ребенка пришлось отказаться от экстремальных развлечений, - рассказывает отец мальчика. - Например, не пошли на самые быстрые американские горки в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Зато добавили в программу зоопарки в Таиланде. Хотя удовольствие получили все. В Азии было трудно найти детское питание и подгузники. В японских заведениях Денис ел только рис. Овощи и мясо мы варили ему на мини-пароварке, которую взяли с собой. Экзотических фруктов не давали.

Большинство думает, что с ребенком невозможно уделить внимание себе. Однако жена смогла научиться серфингу, пока я с сыном играл на пляже. В Таиланде нам обоим делали массаж, а сын спал рядом.

Если берете с собой в путешествие ребенка, главное избегать стран, где необходима вакцинация, и с высоким уровнем преступности. По этой причине мы не летали в Южную Америку и Африку.

Перелет длился 15 часов

Артем и Анна Чепурные начали путешествовать в 2008 году. На двух посетили 50 стран.

- До кругосветного путешествия самый длинный наш с женой перелет был на Камчатку, - говорит Артем Чепурной. - Около семи часов занял. Было очень скучно. Два фильма посмотрели, книгу прочитал. Больше нечего делать. Во время кругосветного путешествия был один длинный перелет - около 15 часов. Летели из Лос-Анджелеса в Токио. Переживали, как сын его перенесет. Но время в самолете прошло незаметно. Первые три часа Денис знакомился со всеми пассажирами. Затем поели, поспали и приземлились.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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