Надо экономить

Люди будут нетерпеливы и жестоки

Это год Металлической Крысы — воинственной, резкой, нетерпеливой. Такие черты будут проявляться в людях. Они будут безжалостны и эгоистичны. Заработки снижаются у Дев и Близнецов. Понадобится умение хозяйничать экономно. Лучше будут чувствовать себя те, кто сэкономил в предыдущие годы. Не тратьте все до копейки, выплаты будут задерживать. Легче год переживут командные игроки. Вместе будут преодолевать препятствия. Наберитесь силы. Впереди — лучшие времена. Можно решать вопросы с недвижимостью. Удачной будет покупка дома или дачи. Стрельцам и Рыбам лучше не менять место жительства. Если планируете переезд, то только в пределах населенного пункта.

Овен (21.03–20.04)

Привыкли работать в неспокойной среде, поэтому следующий год со всеми его перипетиями станет для вас удачным. Много денег пройдет мимо ваших рук. Потратите больше, чем заработаете. Поэтому задумаетесь над поиском еще одного места работы. Установите сигнализацию в доме, чтобы уберечься от воров. Много хлопот будут доставлять дети. Помогите им наладить отношения со сверстниками.

Не ходите без шапки в холод. Спровоцируете мигрени.

Телец (21.04–20.05)

Придется переучиваться и приобретать новый опыт. Преодолевайте нерешительность, иначе вас вытеснят более активные. Задумаетесь о новом месте работы. Не соглашайтесь на первое попавшееся предложение, выберите самый интересный вариант.

Непростыми станут отношения с родственниками. Кто-то из старшего поколения переедет жить к вам. Имущественные споры закончатся не в вашу пользу. Ожидаются кардинальные изменения в личной жизни. Влюбляйтесь, женитесь. Легко будет забеременеть.

Близнецы (21.05–21.06)

Год многому научит. Поймете, на кого можно полагаться. Часто будете менять место жительства. Не долго продлятся отношения. Воспринимайте все по-философски. Отбросьте лишнее, сосредоточьтесь на главном.

Не избегайте проблем, а научитесь их решать. Через несколько лет вспомните 2020-й как подарок судьбы. Не заводите романы на стороне. Любимые об этом узнают и потребуют развода. Дети хотят самостоятельности. Не надоедайте чрезмерным попечительством.

Удастся избавиться от лишнего веса и вредных привычек.

Рак (22.06–22.07)

Начнете год с минимальной суммой в кармане. Но вскоре все изменится к лучшему. Раскрывайте свои способности. Это поможет пережить кризис.

Заинтересуетесь выпечкой, пошивом и ремонтом одежды. Хобби позволит заработать больше, чем на основной работе. Все, что посеете, даст хороший урожай.

После длительной паузы встретите свою половинку. Браки будут крепкие, а партнеры — надежные. Если планируете покупать недвижимость, доверьте это мужу или жене. Будет беспокоить артрит и остеохондроз. Пройдите курс массажа. Полезным будет плавание.

Лев (23.07–23.08)

Денег много, но одна за другой будут всплывать задолженности. Смена руководства, ухудшение условий работы или закрытие предприятия заставят искать новое место. Не хватайтесь за первую вакансию. Работодатели будут много обещать, но мало что выполнят. Путешествуйте по Украине. Зарубежные поездки будут неприятные. Планируйте семью, будут рождаться здоровые и талантливые дети. Брак берите в апреле или декабре.

Ухудшается кровоснабжение мозга. Будут возникать проблемы с памятью.

Дева (24.08–23.09)

Окажетесь в центре конфликтов. Не сторонитесь участия в политических процессах. Вам выпадет роль строителей. Денег будет меньше, чем в прошлом году. Но научитесь хозяйничать экономно и распорядитесь заработанным удачно. Деньги лучше во что-то вложить. Они обесценятся. Покупайте жилье или авто, но не в кредит. Не стоит переезжать в другую страну.

Это год испытаний для брака. Любимым надоест жить по вашим правилам. Чтобы избежать развода, защищайте семью от вмешательства родственников. Болеть будет некогда. Даже эпидемические заболевания будете переносить на ногах.

Весы (24.09–23.10)

Один из самых интересных год. Присматривайтесь к окружению, разберитесь с желаниями. Не останавливайтесь, совершенствуйте знания. Имеете шанс стать лучшим в своей сфере.

Поддерживайте родственников, которые в беде. Смена имиджа пойдет на пользу. Подойдет деловой стиль. Не желательно покупать технику и авто. Будут служить недолго. Новые знакомства разочаруют. Отношения будут держаться на взаимовыгоде, а не чувствах.

Избегайте острых и жареных блюд. Будьте осторожны с антибиотиками.

Скорпион (24.10–22.11)

Тщетно пытаетесь удержать лидерскую позицию. Сейчас вы не способны повести за собой коллектив. Избавьтесь от общения с ненадежными партнерами по бизнесу. Не стоит выставлять на продажу недвижимость, пользоваться услугами риэлторов и финансовых консультантов. Среди них будет немало мошенников.

Переход на новую работу снизит заработки. Важные дела будут удаваться со второй-третьей попытки.

Доверительные отношения с любимыми придадут сил. Брак планируйте через год.

Будете болеть меньше. Не берите все близко к сердцу.

Стрелец (23.11–21.12)

Ваша задача на этот год — набраться опыта. Не стесняйтесь учиться. Не торопите событий. Немало средств пойдет на обновление техники. Поездки, которые имеют познавательную или коммерческую цель, будут успешны.

Отдых вряд ли сложится удачно. Будут задерживать рейсы, теряться багаж. Многие обратятся к религии и изотерике, заинтересуют паломничество. Будете отправляться на поиски сил. Отложите ремонт, потому что растянется на год и съест львиную долю заработков.

Напряжение в семье будет возникать из-за детей. Помните, семейная жизнь — это забота и постоянный труд.

Козерог

(22.12-20.01)

Будет непредсказуемый год. Все, что будет происходить, будет идти на пользу. Терпение и уверенность в своих силах позволят увеличить заработки.

Друзья помогут больше, чем родственники. Поддерживайте мир с соседями. Не наживайте врагов. Осваивайте иностранные языки и компьютерные науки. Это время профессионального взлета.

Личное счастье придет тихо. Не спугните его. Не рассказывайте о новых партнерах людям, которые любят сплетни. Вновь созданным парам не стоит спешить с рождением детей. Запланируйте это на 2021 год.

Водолей (21.01–20.02)

Часто будете отправляться в командировки и путешествия. Опасными для поездок будут январь, апрель и вторая половина лета. Смена места жительства не улучшит бытовые условия. Новое жилье потребует дополнительных средств на ремонт или реконструкцию. Не перекладывайте контроль за детьми на педагогов и нянечек.

Вас ждет карьерный рост. Повышение заработков это не принесет, но позволит реализовать умения.

Не оставайтесь без отпуска. Переутомление плохо скажется на здоровье. Больше отдыхайте, и визиты к врачу вам не понадобятся.

Рыбы (21.02–20.03)

Не стоит много времени уделять семейным проблемам или поиску пары. Важнейшие события будут происходить на работе. Ее можете сменить несколько раз за год. Это улучшит материальное положение.

Приезжайте чаще к родителям. Поддерживайте их. Для усыновления и рождения детей подойдет конец года. Можно купить земельный участок и начать строительство. Ремонт сделайте в середине года.

Вас ждут успехи в учебе. Осваивайте иностранный, защищайте диссертацию.

Легко будет избавиться от лишних килограммов.