Пользование социальными сетями по дороге на работу уменьшает дальнейшую производительность. Такие данные обнародовали в Гарвардской школе бизнеса в США. В исследовании, длившемся месяц, приняли участие 443 человека. Часть людей просматривали соцсети, пока ехали в офис, другие — мысленно составляли план задач, которые должны выполнить. Вторая часть людей была почти на 40% больше довольна своей работой, у них на 25% меньше возникало желания уволиться.

Что обсуждали пользователи социальных сетей в апреле

5 апреля в национальном спорткомплексе "Олимпийский"в Киеве президент 53-летний Петр Порошенко сдал анализ крови на наличие алкоголя и наркотических веществ. Такую идею предложил кандидат в президенты 41-летний Владимир Зеленский. Он сдал кровь в клинике "Евролаб".

"Владимир Зеленский сдал кровь за закрытыми дверями, Петр Порошенко — открыто, на глазах миллионов людей. Сегодня происходит борьба миров: европейского, реального и совково-виртуального".

Алла Кушнир, "Фейсбук"

"Какой парадокс! Два кандидата совершенно разные и противоположные друг другу. Один — комик, второй — опытный политик. Но есть таки одна общая черта — они оба недостойны быть гарантами нашего государства!"

Андрей Томи, " Фейсбук"

"Где-то сейчас мерзко хихикает одно маленькое российское х * уло - его план ведь так близок к реализации. Ведь ему точно не нужен Порошенко. Его точно устроит любой другой. А Зеленский для него — просто подарок судьбы. Его снесут через несколько месяцев — вся страна, единым движением. И сторонники, и противники. Просто всем осточертеет цирк. А дальше будет хаос, именно он и нужен Путину".

Юрий Бирюков, "Фейсбук"

"Надо было сдать экзамен по украинскому языку и истории. Мочу могут оставлять в себе".

Иванна Мацалак, "Фейсбук"

Броварской суд Киевской области освободил из-под стражи нардепа 37-летнюю Надежду Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, 51 год. Решение приняли, потому что срок меры пресечения истек, а новый не избрали. Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, Савченко считают его сообщницей.

"Вернулась Надежда. Чистая, как слеза. Ну все, Верховная Рада, тебе п*зда".

Дмитрий Родидял, " Фейсбук"

"Надюха, развороши эту кодлу, они без тебя полусонные ходят, теперь хоть будут ждать теракта".

Вадим Полищук, "Инстаграм"

"А чем наши органы все это время занимались? Что, не смогли предъявить ей обвинение? Значит задержали незаконно, что ли?"

Елена Мацкив, "Фейсбук"

19 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Действующий глава государства предложил оппоненту продолжить дискуссию на Общественном телевидении. Зеленский не приехал.

"Дебаты на стадионе стали для меня точкой невозврата. Зекандидат задает вопрос "от народа", читая с листочка: "почему все ваши люди имеют обе руки?" И публика аплодирует, радуется, улюлюкает. Это люди без чести и достоинства. В критических ситуациях они будут доносить, вставлять нож в спину, продавать все и вся".

Светлана Мокродий, "Инстаграм"

"Сало, сало и колбаса. Зачем вера, безвиз, томос? Таким людям только в хлеву жить, где корыто полное, и хрен с той свободой".

Виктор Боб, "Фейсбук"

"Вся беда в том, что большинство нашего народа голосует против кого-то. Включить мозг и проанализировать — трудно. Жаль."

Екатерина Сиваш, "Фейсбук"

21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержал комик 41-летний Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

"Самая большая возрастная группа избирателей Зеленского — 60+. Так что, никакие "Инстаграмы". Старый добрый телевизор".

Елена Сас, "Инстаграм"

"Он в любом случае войдет в историю. Впервые КВНщик стал президентом государства. В России, наверное, через несколько лет Харламов будет или Павел Воля".

Александр Дмитриев, "Фейсбук"

"Как же легко взять и просрать страну! Мы сделали огромные шаги в европейское будущее, а сейчас сделали гигантский шаг назад. Жаль погибших, потерянного времени, пота и крови. Но, видимо, мы этого заслуживаем".

Светлана Левченко, "Фейсбук"

"Следующий шаг Зе-расстрел Верховной Рады, по сюжету фильма "Слуга народа".

Наталья Шинкарь, "Инстаграм"

"Залезть на гору — полбеды. Главное — там удержаться. В нашем случае — не обос....ся. Ведь слава быстротечна".

Юрий Глибчук, "Фейсбук"

Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь все граждане Украины должны знать государственный язык.

"Я уже лет 10 как перешла в быту на украинский. До сих пор при знакомстве слышу один и тот же вопрос - Вы учительница? Стыдно за сограждан. Неужели украинский - это лишь формальность, неискренность, кощунство? Нежелание людей овладевать родным языком - признак недальновидности и лени".

Наталья Горобец, "Фейсбук"

"Почему во всех государствах разговаривать на своем языке — нормально, а в Украине — проблема? Почему все, кто идет на заработки или брак с иностранцем, сразу изучают итальянский, английский, немецкий, иврит и т. д.? Потому что знают, что ни хорошей работы, ни гражданства без знания языка не получат. Стыдно жить в стране много лет и не знать государственный язык".

Оксана Пятничко, "Фейсбук"

"А представьте себе в Польше то "какая разница"? Поляк общается на польском, серб - на сербском, фин — на финском. И только украинцам — "какая разница".

Валерий Васильев, "Фейсбук"