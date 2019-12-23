Начинающим учителям будут начислять помощь

В бюджете следующего года заложили денежную поддержку учителям, которые не имеют званий и работают в профессии до трех лет.

— В начале карьеры будут получать низкую зарплату 4173 грн. Это заставляет их уходить из школы, — говорит Анна Новосад, 29 лет, министр образования и науки Украины. — Если значительно повышать плату, необходимо делать это для всех. Сейчас это невозможно. Поэтому мы заложили инструмент поддержки именно молодых педагогов в форме единовременной ежегодной выплаты 10 прожиточных минимумов. Это более 20 тысяч гривен.

В украинских школах работают почти 400 тыс. учителей. На 2020 год правительство выделило 155,5 млрд грн на сферу образования и науки. Это на 17,5 млрд больше, чем в этом году.