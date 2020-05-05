"На заработки не выпустят, пока не выплатит алименты"

"У нас с мужем - сын и дочь, — рассказывает в письме 52-летняя Оксана Юрьевна из Черкасс. — Оба успешные, с хорошей работой, но до сих пор без пары. Мечтаю, чтобы создали семьи. Они заслуживают этого. Дочь хочет купить квартиру. Но ничего путного по месту трудоустройства найти не может. Может, работу стоит сменить? Или лучше купить жилье подальше и добираться на работу дольше?"

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото брата с сестрой. Они оба курносые, светло-русые, с голубыми глазами.

- Дочь выйдет замуж через год, а сын будет холостяковать до 2022-го. Первого внука будете нянчить через три года. Молодожены не будут спешить с детьми, пока не завершат ремонт в квартире. Дочь сменит работу до того, как приобретет жилье. Цены на недвижимость летом упадут, поэтому удастся сэкономить немного средств на технику и мебель. В декрете будет сидеть пять лет, потому что после мальчика родит девочку.

"Дети 30 лет живут в браке, — рассказывает в письме винничанка Анна Алексеевна, 65 лет. — Все было хорошо, но последнее время начали случаться неприятности в хозяйстве. Заболела корова, пришлось сдать. Пропали свиньи. По огороду находят яйца и конфеты. Кто и для чего их подбрасывает? С соседями конфликтов не имеют. В селе их все уважают, ни с кем не ссорились. Внучка два года тому назад вышла замуж, а деток не имеют. Когда будут правнуки?"

Вкладывает в конверт фото внучки. Она в выпускном платье, на груди — золотая медаль.

— Внучка забеременеет до конца года. Будете помогать нянчить правнуков, потому что надолго в декрете не останется. То, что будете находить на дворе и огороде, не берите в руки. Вынесите со двора на лопате. Оставьте на перекрестке и идите домой не оглядываясь. Чаще молитесь. Зря в содеянном дети подозревают соседей. Кто-то пытается втереться им в доверие. Не обижайтесь на родственников. Пришло время простить за то, что произошло много лет тому назад.

"Сыну 37 лет, с женой развелся, — пишет 60-летняя Татьяна Ивановна из Черкасской области. — У него есть дочь. Денег не хватает. Хотел ехать за границу. На заработки не выпустят, пока не выплатит алименты. Задолжал ребенку 80 тысяч гривен. Жена обещает списать долг, если он откажется от дочери. Леша спрашивает: "Мама, как мне быть?" Будет ли вторая семья? Встретит ли свою половинку? Помочь ему не могу, потому что на пенсии, мужу недавно сделали операцию. Выставили на продажу пай, но покупателя нет. Я хочу найти родственников со стороны отца, но пока не получается".

Присылает фото с сыном. Оба синеглазые, имеют по родинке на подбородках. Сын — в спортивном костюме, мать — в джинсовой куртке.

- Если сын откажется от ребенка, будет жалеть всю жизнь. Пусть ищет работу в столице и за два года выплатит долг. У него золотые руки. Если не будет заглядывать в рюмку, работа сама его будет находить. Будет получать больше других работников. Женится во второй раз, но невестка забеременеет не скоро. Пусть наведывается к первой дочери и звонит ей чаще. Иначе в старости не будет к кому прижаться. Землю продадите осенью. Выручите гораздо меньше, чем надеялись. Цены упадут из-за кризиса. Родственников по отцовской линии ищите в июле. Помогут в архиве и сельском совете. Узнаете много интересного о семье.

"Недавно нашу семью постигло большое горе, — рассказывает в письме винничанка Таисия, 50 лет. — Трагически погиб муж. Не дожил три дня до 50-летия. Тяжело переживаю потерю. Вместе были 31 год. Осталась одна. Дети живут отдельно. У них тоже не все гладко. Старшая дочь замужем пять лет, но детей не имеет. Младшая - ребенка родила, но с мужем рассталась".

— Этим летом жизнь готовит сюрприз. Познакомитесь с мужчиной, который будет верен и надежен. Не корите себя, что ищете замену. В одиночку тяжело тянуть огород и хозяйство. В доме не хватает мужских рук, а вам еще так хочется заботы. Дочери будут наведываться, но каждое прощание с ними будет только усиливать грусть. Прислушивайтесь к снам. Муж подскажет, с кем разделить судьбу. Младшая дочь выйдет замуж во второй раз. Старшая — родит. Поможет молитва к Святой Марте. Пусть читает ее девять вторников подряд с зажженной свечой в руках. Нет у дочки противопоказаний к беременности и родам. Скоро будет кормить грудью сына.

"Племянник Игорь долго не мог завести семью, — рассказывает в письме львовянка Илона Васильевна, 59 лет. — Все девушки ему были не такие, потому что любил Таню. А она рано выскочила замуж за бестолкового парня. Пил, гулял, на мотоцикле разбился. Оставил ее с ребенком. Игорь хотел с ней жить. Несколько раз ходил, говорил, хоть мы отговаривали. Но она сказала, что больше замуж не пойдет, будет жить у свекрови. Но невзаимная любовь нам проблем наделала. Игорь из-за нее воевать ушел. Вернулся, а Таня с другим живет. Прибился еще хуже, чем первый был. Игорь разозлился и женился на девушке из соседнего села, которая на момент знакомства с ним уже была беременна. Родила мальчика, а он ни на нее, ни на мужа не похож. Игорь его любит, как своего ребенка. А невестка живет на широкую ногу. За его деньги покупает все, что хочет. Только Игоря не чтит, не любит".

Присылает свадебное фото племянника. Мужчина в красной рубашке выходит из загса за руку с женщиной в бежевом платье. За букетом роз она прячет округлый живот.

— Не судите племянника за выбор. Убедите сестру, что ей пора смириться с невесткой. Скоро она родит девочку от ее сына. Слухи по селу перестанут расползаться. С Таней счастья не имел бы, потому что она притягивает неприятности. Любить не перестанет. Будет наблюдать за ее семьей еще не один год. Но его жена никогда не предаст и не обидит. Рядом с ней обретет спокойствие и уют, которого не хватало.