— В интернете увидела такую сумку, как хотела себе. Купила фетр и пошла к своей бабушке. Хотя она не имела специального образования, смогла ее сшить, — говорит 22-летняя Юлия КОТЮК из Одессы. В 2017-м она создала бренд аксессуаров "Ґудзик". Изделия продает через социальные сети "Инстаграм" и "Фейсбук". Их изготавливают четыре мастерицы.

— Первые 10 сумок сшили дома вместе с бабушкой, — продолжает. — Когда объем работы увеличился, начала искать работниц. На улице подходила к пенсионеркам и спрашивала: "Вы умеете шить? У вас есть время на это?"Предлагала им заработать. Многие женщины думали, что хочу их обмануть. Отказ объясняли плохим зрением или загруженностью на даче. На работу брала тех, кто имеет швейную машинку и получает небольшую пенсию — не более 2,5 тысячи гривен.

Юлия Котюк продает визитницы, сумки, чехлы для ноутбуков и кошельки. За месяц одна работница делает 10-12 аксессуаров. За каждое изделие получает 60-150 грн. На его производство уходит от 1 до 3 часов.

— Нужно было три месяца, чтобы начались активные продажи, — рассказывает Юлия Котюк. — Мы предлагали блогерам фетровые сумки в обмен на бесплатную рекламу. Благодаря этому на нашу страницу в сети Инстаграм подписались более пяти с половиной тысяч человек. За месяц продаем почти полсотни аксессуаров. Заказ делают покупатели из США, Германии, Швеции и Польши. Самый маленький ходовой товар-визитницы. Их почти не выпускаем. Большим спросом пользуются женские сумки с цепочкой. Стоят дороже всего-569 гривен. В изделие кладем открытку с историей швеи.

Над проектом работают пятеро студентов. В прошлом году на онлайн-платформе "Мой город" им удалось собрать 23 тыс. грн. За эти деньги приобрели пять швейных машинок. Теперь собирают средства на запуск сайта бренда и создание креативного пространства.

- Для женщин, не имеющих швейных машинок, хотим создать место, где они смогут работать. Назовем его "Бабушка хаб", — добавляет Котюк. — Ищем место в центре Одессы, чтобы пенсионеркам было удобно добираться. Там планируем открыть магазин нашего бренда. На это надо 158 тысяч гривен.