На праздники нет дополнительных выходных

- Когда началась война, друзья предлагали уехать в какую-то европейскую страну и получить статус беженца. На то время работала в техническом университете. С мужем были учеными. Решили попробовать себя в Беларуси, - говорит 46-летняя Мария Гольцова из Донецка. Пять лет назад поселилась с семьей в Минске. Работает в техническом вузе. Преподает материаловедение и технологию материалов.

- В интернете погуглила белорусские технические университеты. Выбрала самый мощный в Минске, где хотела бы работать. Написала им и прикрепила наши с мужем резюме и перечень публикаций. Через две недели ответили, что возьмут нас на работу. Но придется подтвердить научные степени. Надо повторить процедуру защиты. Тогда познакомились с будущими работодателями.

Через два месяца собрали чемоданы и окончательно переехали с мужем Григорием и сыном 11-летним Федором.

В Беларуси поразили хорошие дороги. Продуманные, с удобными площадками для отдыха, понятной разметкой. Рассчитаться картой можно даже в самой маленькой лавочке. Поразили оснащенные университетские лаборатории, современные поликлиники. В вузах учатся шесть дней в неделю. К рабочим субботам уже привыкла.

Пришлось привыкать к погоде. Здесь мягкая зима, а остальное время года - прохладное. Люди молчаливы.

Праздников с выходными днями меньше, чем в Украине. Нет такого, что на Новый год много сидим дома. На Пасху и Троицу дополнительного выходного в понедельник нет.