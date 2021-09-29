На конкурсе красоты Виктория Щелко похудела на 10 кг

— Когда объявляли победительницу, назвали только имя — Виктория. Начала думать, кто она, ведь в конкурсе принимала участие 51 участница. Поняла, когда сказали, что представляет Украину. Шагнула вперед и почувствовала, что платье оттягивает меня обратно. Если бы пошла дальше, упала бы. Оказалось, что конкурсантка из Соединенных Штатов Америки специально наступила на мое платье, – говорит 32-летняя Виктория ЩЕЛКО из Киева. Она победила в конкурсе "Мисс Мира плюс сайз - 2021".

Конкурс красоты для пышнотелых женщин состоялся в Дубае – столице Объединенных Арабских Эмиратов. Участие в нем приняли представительницы 51 страны.

- В нем принимала участие еще в 2017-м, - рассказывает Щелко. — В финале ведущий спрашивал зрителей, кто победил — все кричали, что Украина. Думала – награда моя. И тут говорят, что ее получает девушка из Филиппин. В зрительном зале повисла пауза, а у меня подкосились ноги. Организаторам было неудобно, поэтому дали мне корону и специальный титул - "Самая красивая фигура мира". Но я все равно была расстроена. Ведь готовилась идеально – большой бюджет, наращивание волос, все было отшлифовано. Чтобы поехать туда, продала машину. Государство не поддерживало финансово и не делает этого до сих пор. Немного об этом жалею, потому что новую машину еще не приобрела.

В этот раз, чтобы принять участие в конкурсе, продала два айфона, продолжает. — Денег хватило на перелет. Готовилась четыре месяца – этикет, танцы, английский. Подбирала платья. Шили такие, чтобы точно поразить. Мама спрашивала, зачем мне это нужно. Отвечала: "Хочу показать, что украинки - самые красивые в мире". Четыре последних дня мы ложились в три ночи и вставали в семь утра. Это было труднее, чем в 2017 году в Сингапуре. Там климат дождливый, прохладный. А в Дубае - 45-60 градусов жары.

Заранее просчитывала тактику. Во втором конкурсе финала был выход в красных платьях. Брала два: вечернее открытое и вышитое с длинным рукавом. Осознала, что на сцену нужно идти в украинском национальном наряде. Дубай – мусульманская страна. Чуть ли не каждая участница была в открытом платье. Среди них я выглядела утонченно и культурно.

Обычно после такого конкурса к победительнице повышенное внимание. Но у нас этого не ощущаю. Все молчат, им безразлично. А ведь я завоевала эту корону не для себя, а для страны. В следующем году конкурс должен проходить в Украине. К нам может приехать весь мир. Надо вместе для этого поработать.

У Виктории Щелко есть шесть высших образований. Изучала педагогику, английскую филологию, менеджмент маркетинга, психологию, юриспруденцию, модельный бизнес.

— Никто не мог предположить, что построю модельную карьеру. Говорили, буду педагогом, может, министром образования стану. Родители до сих пор удивляются, что ушла в шоу-бизнес. Модельным делом я начала заниматься в 15 лет. Это произошло случайно. Когда училась в педагогическом колледже, была ботаном. Однажды заместитель директора сказала: "Ты ездишь на все конкурсы. Будешь представлять наше учебное заведение и на "Мисс университет". Тогда я даже каблуки никогда не обувала, не красилась, волосы не распускала. Педагог учила правильно ходить. На стипендию купила в секонд-хенде платье А потом поехали с мамой на базар и приобрели еще свадебное – оно нужно было для последнего выхода, никто представить не мог, что выиграю этот конкурс, но все стало ясно, когда распустила волосы и спела.

С этого момента начала регулярно участвовать в конкурсах красоты. Когда получила титул "Мисс Киев" и "Вице-мис Украина", стала ездить по контрактам, - говорит Виктория Щелко. — Параллельно совмещала это с работой заместителя директора школы и учебой. У меня шесть дипломов. Все знания где-то пригодились. Например, на "Мисс мира" был конкурс, где нужно было представить платье на английском. А в последнем раунде — отвечать на этом языке на непредсказуемые вопросы. Чтобы поразить судей нужно было подобрать правильные слова. Мне это удалось.

При росте 175 см у Виктории Щелко параметры 108–83–110.

— В начале карьеры у меня была анорексия. Хотела худеть. Но потом поняла, что женщина красива такая, как есть. С тех пор получила нынешнюю форму и чувствую себя естественно, комфортно и красиво в таком теле. В еде не нужно себя ограничивать, потому что потом можно сорваться. Если хочется торт, то можно, но утром. Перед конкурсом у меня диеты не было. Но уменьшила количество цитрусовых, пила больше кератинового сока, чтобы кожа выглядела загорелой. Не ела шоколад и орехи. На конкурсе потеряла почти 10 килограммов из-за истощения и репетиций.

Виктория Щелко работает в полиции. Она разведена. Живёт с дочерью 8-летней Златой. Имеют собаку Луну и кролика Беллу.

— Хотела, чтобы Злата поехала со мной на конкурс. Но не хватило денег, чтобы взять ее. Когда смотрела на других девушек с детьми, то плакала. Ведь на съемочную площадку я ее всегда беру, это мое условие, – рассказывает Щелко. — В полиции принимаю экзамены по вождению и выдаю права. Это постоянно работа. Другого выхода нет, потому что сама воспитываю дочь, не могу расслабляться. Также снимаюсь в голливудских фильмах. Играю второстепенные роли, но мечтаю о главной. Хотела бы принять участие в отборе на Евровидение, потому что написала песню. Но может остановить нехватка денег.

Смогла вернуться домой, но гонорар потеряла

Недавно 32-летняя Виктория Щелко из Киева ездила на съемки рекламы в Грецию. Там чуть не попала в передрягу.

— Трудностей у моделей много — бессонные ночи, постоянная боль в ногах и спине из-за высоких каблуков. Есть риск попасть не туда, – говорит Щелко. – В Греции снималась для одного бренда. Первые два дня съемки прошли отлично. На третий поняла, что попала в беду. В отеле в комнатах и ​​душе стояли камеры. Меня закрывали и тайком снимали. Чудом удалось быстро купить билет и возвратиться домой. Но гонорар потеряла.