На конкурсе красоты Виктория Щелко похудела на 10 кг

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
1 Просмотров: 486
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 1026
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1449
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 441
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2097
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1521
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1062
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1323
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1287
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 720
Фото
Все фото
2
2
3
3
3
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
Интервью
1/5
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 342
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 549
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1818
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3510
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 810
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 207
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 00:51

На конкурсе красоты Виктория Щелко похудела на 10 кг

  Комментировать
 

— Когда объявляли победительницу, назвали только имя — Виктория. Начала думать, кто она, ведь в конкурсе принимала участие 51 участница. Поняла, когда сказали, что представляет Украину. Шагнула вперед и почувствовала, что платье оттягивает меня обратно. Если бы пошла дальше, упала бы. Оказалось, что конкурсантка из Соединенных Штатов Америки специально наступила на мое платье, – говорит 32-летняя Виктория ЩЕЛКО из Киева. Она победила в конкурсе "Мисс Мира плюс сайз - 2021".

Конкурс красоты для пышнотелых женщин состоялся в Дубае – столице Объединенных Арабских Эмиратов. Участие в нем приняли представительницы 51 страны.

- В нем принимала участие еще в 2017-м, - рассказывает Щелко. — В финале ведущий спрашивал зрителей, кто победил — все кричали, что Украина. Думала – награда моя. И тут говорят, что ее получает девушка из Филиппин. В зрительном зале повисла пауза, а у меня подкосились ноги. Организаторам было неудобно, поэтому дали мне корону и специальный титул - "Самая красивая фигура мира". Но я все равно была расстроена. Ведь готовилась идеально – большой бюджет, наращивание волос, все было отшлифовано. Чтобы поехать туда, продала машину. Государство не поддерживало финансово и не делает этого до сих пор. Немного об этом жалею, потому что новую машину еще не приобрела.

В этот раз, чтобы принять участие в конкурсе, продала два айфона, продолжает. — Денег хватило на перелет. Готовилась четыре месяца – этикет, танцы, английский. Подбирала платья. Шили такие, чтобы точно поразить. Мама спрашивала, зачем мне это нужно. Отвечала: "Хочу показать, что украинки - самые красивые в мире". Четыре последних дня мы ложились в три ночи и вставали в семь утра. Это было труднее, чем в 2017 году в Сингапуре. Там климат дождливый, прохладный. А в Дубае - 45-60 градусов жары.

Заранее просчитывала тактику. Во втором конкурсе финала был выход в красных платьях. Брала два: вечернее открытое и вышитое с длинным рукавом. Осознала, что на сцену нужно идти в украинском национальном наряде. Дубай – мусульманская страна. Чуть ли не каждая участница была в открытом платье. Среди них я выглядела утонченно и культурно.

Обычно после такого конкурса к победительнице повышенное внимание. Но у нас этого не ощущаю. Все молчат, им безразлично. А ведь я завоевала эту корону не для себя, а для страны. В следующем году конкурс должен проходить в Украине. К нам может приехать весь мир. Надо вместе для этого поработать.

У Виктории Щелко есть шесть высших образований. Изучала педагогику, английскую филологию, менеджмент маркетинга, психологию, юриспруденцию, модельный бизнес.

— Никто не мог предположить, что построю модельную карьеру. Говорили, буду педагогом, может, министром образования стану. Родители до сих пор удивляются, что ушла в шоу-бизнес. Модельным делом я начала заниматься в 15 лет. Это произошло случайно. Когда училась в педагогическом колледже, была ботаном. Однажды заместитель директора сказала: "Ты ездишь на все конкурсы. Будешь представлять наше учебное заведение и на "Мисс университет". Тогда я даже каблуки никогда не обувала, не красилась, волосы не распускала. Педагог учила правильно ходить. На стипендию купила в секонд-хенде платье А потом поехали с мамой на базар и приобрели еще свадебное – оно нужно было для последнего выхода, никто представить не мог, что выиграю этот конкурс, но все стало ясно, когда распустила волосы и спела.

С этого момента начала регулярно участвовать в конкурсах красоты. Когда получила титул "Мисс Киев" и "Вице-мис Украина", стала ездить по контрактам, - говорит Виктория Щелко. — Параллельно совмещала это с работой заместителя директора школы и учебой. У меня шесть дипломов. Все знания где-то пригодились. Например, на "Мисс мира" был конкурс, где нужно было представить платье на английском. А в последнем раунде — отвечать на этом языке на непредсказуемые вопросы. Чтобы поразить судей нужно было подобрать правильные слова. Мне это удалось.

При росте 175 см у Виктории Щелко параметры 108–83–110.

— В начале карьеры у меня была анорексия. Хотела худеть. Но потом поняла, что женщина красива такая, как есть. С тех пор получила нынешнюю форму и чувствую себя естественно, комфортно и красиво в таком теле. В еде не нужно себя ограничивать, потому что потом можно сорваться. Если хочется торт, то можно, но утром. Перед конкурсом у меня диеты не было. Но уменьшила количество цитрусовых, пила больше кератинового сока, чтобы кожа выглядела загорелой. Не ела шоколад и орехи. На конкурсе потеряла почти 10 килограммов из-за истощения и репетиций.

Виктория Щелко работает в полиции. Она разведена. Живёт с дочерью 8-летней Златой. Имеют собаку Луну и кролика Беллу.

— Хотела, чтобы Злата поехала со мной на конкурс. Но не хватило денег, чтобы взять ее. Когда смотрела на других девушек с детьми, то плакала. Ведь на съемочную площадку я ее всегда беру, это мое условие, – рассказывает Щелко. — В полиции принимаю экзамены по вождению и выдаю права. Это постоянно работа. Другого выхода нет, потому что сама воспитываю дочь, не могу расслабляться. Также снимаюсь в голливудских фильмах. Играю второстепенные роли, но мечтаю о главной. Хотела бы принять участие в отборе на Евровидение, потому что написала песню. Но может остановить нехватка денег.

Смогла вернуться домой, но гонорар потеряла

Недавно 32-летняя Виктория Щелко из Киева ездила на съемки рекламы в Грецию. Там чуть не попала в передрягу.

— Трудностей у моделей много — бессонные ночи, постоянная боль в ногах и спине из-за высоких каблуков. Есть риск попасть не туда, – говорит Щелко. – В Греции снималась для одного бренда. Первые два дня съемки прошли отлично. На третий поняла, что попала в беду. В отеле в комнатах и ​​душе стояли камеры. Меня закрывали и тайком снимали. Чудом удалось быстро купить билет и возвратиться домой. Но гонорар потеряла.

Автор: Оксана КНЯЖИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На конкурсе красоты Виктория Щелко похудела на 10 кг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 8325
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
14
 Просмотров: 6489
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
5
 Просмотров: 5562
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 4356
Стало известно, возглавит ли Маркевич &quot;Металлист&quot;
Стало известно, возглавит ли Маркевич "Металлист" Просмотров: 3861
Люди
У родственников Тараса Шевченко отобрали 365 картин
У родственников Тараса Шевченко отобрали 365 картин Просмотров: 396
Евгения Пилипец погибла, когда делала Селфи
Евгения Пилипец погибла, когда делала Селфи Просмотров: 495
Ольга Байвидович умерла в отпуске
Ольга Байвидович умерла в отпуске Просмотров: 486
Наталья Войтюк не смогла побороть рак
Наталья Войтюк не смогла побороть рак Просмотров: 18
У Павла Грабовского было больное сердце
У Павла Грабовского было больное сердце Просмотров: 9
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
2
Венгрия намерена мешать вступлению Украины в НАТО
1
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки
Голосов: 109
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть