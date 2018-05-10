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пятница, 11 мая 2018 06:10

"На электричестве почти все: воду грею бойлером, дом отапливаю двумя тепловыми насосами"

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— Из Симферополя солнечные панели вывозить не позволили. Наша электростанция осталась там. В Полтаву приехали только с одеждой. Сразу взялся приводить в порядок дом, чтобы семья почувствовала уют. Потому что стресс имели безумный, — говорит крымчанин 47-летний Александр Андрусенко. Встречает у своих ворот на ул. Лесозащитной. Волосы зачесаны назад, на висках — немного седины. Приглашает в дом.

Александр с женой и двумя детьми переехал на Полтавщину в сентябре 2014 года. Поселился в поселке Червоный Шлях в 4 км от центра Полтавы. Установил частную солнечную электростанцию. В области таких зарегистрировано 61.

В прошлом году Украина приняла Национальную энергетическую стратегию. Так государство хочет развивать альтернативные источники энергии — солнечную, ветровую, из биомассы и тому подобное. Чтобы поощрить людей ставить частные электростанции, внедрили "зеленый тариф" — по нему облэнерго покупают электричество у частников. 1 кВт солнечной электроэнергии закупают по 18 евроцентов — 5,7 грн. За ветровую платят по 11,6 евроцента — почти 3,8 грн за киловатт.

Максимальная мощность частной электростанции не должна превышать 30 кВт. Для получения "зеленого тарифа" не нужна лицензия и другие разрешительные документы.

— Сначала обустроил автономную станцию, которая обеспечивает потребности дома, — показывает в ванной восемь черных аккумуляторов на полу, и инвертор, который превращает напряжение. — Когда в 2015-м изменили законодательство в пользу "зеленого тарифа", решил развиваться в этом направлении. Но сначала должен был доказать жене, что стоит купить электростанцию. Написал бизнес-план. В конечном итоге она согласилась. Я продал свое авто "Рено Кангу" и купил оборудование.

Во дворе Александра Викторовича установлен высокий металлический каркас, на нем — 54 солнечных панели, размещенные в три ряда. Возле забора прицеплен инвертор. Показывает, сколько киловатт в час производит станция в данный момент.

— Возмущает, когда люди не могут обертку до мусорника донести, бросают под ноги. Убираю за такими. Чтобы было красивее возле дома, белю деревья в лесополосе. На остановке поставил скамью. В поселке увидели, что активный — предлагают то к партии приобщиться, то в заместители сельского председателя пойти. Только в политику не хочу, она опустошает.

Мужчина открывает форточку деревянного окна в небольшой кухне, закуривает. Не может бросить, хоть имеет астму. Говорит:

— В летние месяцы имею по 5 тысяч гривен прибыли от продажи энергии. Деньги вкладываю в развитие станции. В холодную пору электроэнергии не хватает на продажу. Еще и докупить пришлось — за зиму заплатил 2600 гривен. На электричестве почти все: воду грею бойлером, дом отапливаю двумя тепловыми насосами. Как-то заметил, что тень от соседского ореха падает на нижний ряд панелей. Попросил спилить верхушку, предлагал оплатить автовышку. Отказали. Местные орехи продают, имеют на этом бизнес.

Как-то шли в церковный праздник две пенсионерки мимо моей станции. Одна говорит: "Понастроили, собирают радиацию". Подруга возражает — ты же не знаешь, как оно в действительности. А та: "Батюшка сказал". В Червоном Шляху расположен монастырь Московского патриархата. Как только приехали сюда, пошли с женой в храм. Там атмосфера неприятная, а на выходе на колокольне висел двуглавый орел — герб России.

Александр Андрусенко помог восьми полтавцам запустить солнечные электростанции.

— Для большинства людей 2–5 тысяч долларов — огромные деньги, вкладывать в зеленую энергетику не готовы. Приезжают за консультациями те, кто понимает: дело перспективное. Лет через пять, думаю, будем покупать электричество в облэнерго по европейским ценам — почти 10 евроцентов (более 3 грн. — ГПУ) за киловатт. Конечно, если сохраним сегодняшний вектор развития.

В России, кстати, нам безумно завидуют. У них и речи нет о "зеленом тарифе", там населению не позволяют продавать электроэнергию. Люди строят станции лишь для себя, — Александр Викторович проводит на улицу.

Белая "девятка" подвозит ко двору 62-летнего Николая Пустовита в поселок Супруновка, в 10 км от Полтавы. Мужчина производит солнечную и ветровую электроэнергию для собственных нужд. Как раз вернулся домой. Нажимает кнопки кодового замка на металлическом заборе. Перед домом — высокий ветряк, установленный на металлической башне. Стальными тросами прикреплен к земле.

— Сделал сам. У нас провода центрального электроснабжения слабые, во время бури их рвет чуть ли не каждый год. А когда есть ветряк, ветер до балды — у всех нет электричества, а у тебя и тепло, и светло. Но соседям не предлагаю свое электричество. Люди бывают коварные. Скажут, что продаю, государство заставит платить налоги, — Николай Григорьевич запихивает руки в карманы расстегнутой куртки. Его взгляда не видно — носит затемненные очки. — Махина тяжелая, винт весит 400 кило. Все вместе — больше тонны. Когда-то токарь ослабил резьбу на гайке лопасти. От сильного ветра та вылетела, ударила в деревья за двором, сломала. Хорошо, что не в крышу — пробило бы сразу.

Во дворе — два дома из красного кирпича. На крыше одного — две солнечных панели. Еще четыре стоят в сарае, не смонтированы.

— На эти две откладывал из пенсии и выплат за пай. Выгоду почувствовал почти сразу — когда солнце, от них работают ноутбук и телевизор. Было бы хорошо, если бы Бог дал жизнь до 120 лет — наставил бы много тех панелей. Когда-то подключу "зеленый тариф", чтобы зарабатывать.

Во двор заходит Сергей Запорожец, 34 года. Он продал Николаю Пустовиту оборудование для солнечной электростанции.

— Николай Григорьевич, я же вам говорил: на солнечную и ветровую энергию разные тарифы, потому и подключать их нужно по-разному. Собирайте еще панели, чтобы поставить станцию хотя бы на 3 киловатта, — говорит Запорожец. Приглашает посмотреть на свою электростанцию. 21 солнечную панель закрепил на крыше гаража. В 2016-м подключился к "зеленому тарифу". Открыл бизнес по альтернативной энергетике. Закупает за рубежом и продает панели.

— Пришлось набить шишки. Сложно было растаможить. Физическим лицам это можно делать только в Одессе, а там требуют денег вдвое больше, чем нужно. Приходится платить. В мою идею не верил ни отец, ни кум. Но когда увидели, что удается, тоже загорелись, — ведет к инвертору, который висит на стене гаража. Показывает, что техника насчитала пять солнечных дней, в апреле — 25. — Выгодно ставить станции мощностью от 10 киловатт. На такой в солнечный месяц можно заработать 4–6 тысяч гривен. Станция на 30 киловатт приносит в месяц до 25 тысяч. Но и построить ее значительно дороже. Окупится за четыре года.

Из деревянной двери Сергеевого дома выбегает 2-летний Глеб. Просит отца вместе помастерить дрелью. За ребенком выходит жена предпринимателя Елена.

— Муж и сам смог реализоваться, и людям помогает, — берет сына на руки, садится в автомобиль. Сергей Запорожец везет семью в город на прогулку.

3 тысячи солнечных электростанций по меньшей мере зарегистрированы на конец 2017 года в частных домохозяйствах в Украине. Больше всего — в Киевской, Днепропетровской и Тернопольской областях. Последние места в перечне занимают Запорожье, Донетчина и Луганщина.

За пять лет можем сделать безумный прыжок

— Чтобы подключиться к "зеленому тарифу", нужно обратиться в облэнерго. Если нет бюрократических проволочок, документы оформят за неделю. Стоимость стандартного подключения — несколько тысяч гривен, если станция мощностью до 30 киловатт расположена не далее 300 метров от линии электропередач. В регионах цифра может отличаться, но несущественно, — говорит 30-летний Олег Савицкий, эксперт по климатической и энергетической политике общественной организации "Экодия". — Но проще и надежнее обратиться к профессиональным установщикам. Это компании, которые поставляют, монтируют солнечные электростанции и подключают к "зеленому тарифу".

В этом году в Украине увеличится доля возобновляемой энергетики. Хотя "солнечных крыш" у нас еще немного. В Уругвае, например, за пять лет увеличили долю возобновляемой энергии с 3 до 32 процентов. Если государство будет стимулировать развитие этого направления — за пять лет тоже можем сделать такой безумный прыжок.

Автор: Ирина БАБЕНКО
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