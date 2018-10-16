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среда, 17 октября 2018 06:40

Мы породили Россию. Мы ее и убьем

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Я уже готов был поставить девять против одного, что настоящая фамилия "Петрова", второго российского туриста-отравителя в британском Солсбери — тоже какой-нибудь Голопупенко. Но тут поступила новость о том, что в действительности он Мишкин. Моя теория о засилии этнических украинцев в силовых органах и спецслужбах России испытала некоторые колебания. Что же, случаются среди них и мишкины, правду негде спрятать.

И все-таки обратим внимание. Бывшего подполковника Литвиненко свели на тот свет путем опять же отравления такие же бывшие Луговой и Ковтун. По делу к тому же фигурируют какие-то мутные Соколенко и Теплюк. Отца же и дочь Скрипалей пытался ухайдокать закамуфлированный под великоросса "Боширова" Чепига. Слова "чепига" российские словари вам ни за что не объяснят, потому что такого для них не существует. Словари же украинские охотно истолкуют, что чепига — это "рукоятка в плуге" и тут-таки наведут фразеологизм "браться за чепиги".

Украинские фамилии — вещь упрямая. Хоть как открещивайся от "телячьей мовы" предков, но если ты Швец, Кравец или упомянутый уже Голопупенко — никогда не стать тебе настоящим и чистокровным русским человеком. Потому что не Сапожников ты, не Портнов и не Голопупкин. Это только великому Гоголю удалось хоть частично им уподобиться.

Вот и высланный недавно из Нидерландов офицер ГРУ России Моренец тоже никуда от фамилии своей не убежит. Даже если мы договоримся писать его как "Морєнєц", от него за тысячи верст безудержно будет веять киевско-черкасскоим духом Шевченкового края.

Когда опять же присмотреться к фамилиям главных фигурантов обоих упомянутых отравлений, то никуда не денешься от внезапного озарения: а что, если это вообще какие-то сугубо украинские разборки и комбинации? А что, как господа Луговой и Ковтун травили полонием господина Литвиненко, выполняя в действительности какую-то наивысшей секретности миссию на благо Украинского Государства и Нации, задуманную какими-то еще петлюровскими стратегами-массонами? А господин Чепига умышленно травил господина Скрипаля не до смерти, небрежно и провально, в результате чего последний еще и успешно продолжает палить контору, в то же время запудривая мозги ее гордецам своими глуповатыми интервью, в которых будто бы полностью поддерживает аннексию Крыма?

Чем больше абсурда в этих комбинациях, тем больше паники и беспорядка в российских спецслужбах. Недаром же верхушка ГРУ замерла в неприятном ожидании чистки за все громкие провалы только последнего времени: Солсбери, Черногория, Нидерланды, Швейцария, паленая агентура в США, хакерские, наркодилерские и вагнеровские скандалы. И даже Украина с Бабченко (и снова — внимание на фамилию).

Россия уже не первый век страдает от методической саботажно-тлетворной деятельности бесчисленных украинских троянцев в своих государственных органах. И начало этого проклятия где-то, возможно, еще в тех временах, когда возглавляемая Феофаном Прокоповичем киево-могилянская шатия-братия потянулась в Петербург за длинным петровским рублем и новой имперской идентичностью. Что из этого вышло — взгляните на всю историю России с тех пор. Кто-то осмелится назвать ее историей успеха? Вот поэтому.

Вот и сегодня украинцы в российских рядах подают нам сигналы своими фамилиями: мы здесь, мы продолжаем 300-летнюю спецоперацию. Мы достигли наивысших командных вершин. Как завещал нам наш Гоголь — мы ее породили, мы ее и убьем. Мы взялись за чепиги — и так это дело не оставим.

На досуге просматриваю статью о Воздушно-космических силах России. Не без тайного удовольствия замечаю, что начальником Главного штаба является некто по фамилии Кураченко, один из заместителей командующего — некто Гуменный, а Космическими войсками командует такой себе Головко. И уже совсем кошмарно для россиян звучит фамилия недавнего командующего войсками Космического командования их Минобороны — Майданович.

Бог шутит редко, но метко. Поэтому все будет хорошо. Операция приближается к завершению.

Автор: Юрий АНДРУХОВИЧ, писатель
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Дата
17
октября

Иван Драч:"Зачем нам враги? Мы сами себе враги!"

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