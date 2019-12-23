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вторник, 24 декабря 2019 06:45

Мужчина влюбился в жениха своей дочери

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- Несколько лет тому назад наши отношения с Тони стали платоническими. Превратились из любовников друзей, - говорит английский биохимик 50-летний Бари Барлоу. Разводится с коллегой 55-летним Тони ДРЮИТТОМ. Вместе прожили 32 года.

Тони и Бари познакомились на работе. Через несколько лет стали жить вместе. В 1999 году стали первыми в Англии родителями нетрадиционной ориентации. Тогда суррогатная мать родила им двойню - дочь Саффрон и сына Аспена. Затем таким же образом у них появились еще три сына. Официально мужчины оформили отношения в 2014-м, когда в Англии разрешили однополые браки.

- Как-то Саффрон решила познакомить нас со своим бойфрендом, - рассказывает Бари Барлоу. - Когда увидел Скотта, понял, что влюбился в него. Впоследствии узнал, что он ко мне испытывает такие же чувства. Сначала мы рассказали об этом Тони, а затем - Саффрон. Дочь была раздражена. Но наконец поняла, что мы со Скоттом счастливы, и приняла наши отношения. Он моложе меня на 25 лет.

Недавно из британского Эссекса семья переехала в штат Флорида в США. Бари Барлоу приобрел там особняк за $ 7,5 млн.

- Скотт тоже перебрался, потому что планируем пожениться, - говорит Бари. - Вместе с нами живет и Тони. Нас с ним дети называют родителями, на Скотта говорят "отчим".

Автор: Марта ГАЛКА
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Дата
24
декабря

Верди написал оперу для египтян

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