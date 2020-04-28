Муж Снежаны Онопко избил тещу

Модель 33-летняя Снежана Онопко подает на развод. Заявила, что муж бизнесмен 39-летний Николай Щур изменяет и поднимает на нее руку.

- Не верила, что Николай мне изменяет. Но по фото в соцсетях увидела, что другая женщина живет в моем доме. Плавает в моем бассейне. Пользуется моей посудой, — рассказывает Снежана. — Я выплачивала долги мужа. Оправдывала, когда его в чем-то обвиняли. Даже когда поднимал на меня руку. А это происходило постоянно. Доставалось не только мне, но и водителям и персоналу. После очередной ссоры он избил меня и мою мать. Это стало последней каплей. Теперь решительно настроена развестись. Буду настаивать на правовом разделе имущества. Заберу себе две машины. Среди них — "Ройлс-ройс", который купила за свои деньги.

Снежана и Николай прожили в браке девять лет. Вместе возвели дом в пригороде Киева. Познакомились задолго до женитьбы. После свадьбы фамилию мужа Онопко не взяла. На пальце вытатуировала его имя.

— Для меня было очень важно, чтобы Николай познакомился с моей семьей. С матерью хорошо поладили. Именно у нее попросил моей руки, — вспоминает Снежана. — Не хотела большой свадьбы. Но мать говорила, что хоть раз в жизни нужно одеть свадебное платье.

Снежана Онопко родом из Северодонецка на Луганщине. Модельным бизнесом занялась в 14 лет. После окончания школы переехала в Киев. Работала в модельном агентстве "Метрополитен-премьер". Участвовала в показах в Нью-Йорке, Милане и Париже. Сейчас входит в десятку самых успешных моделей мира. До брака со Щуром имела роман с беглым олигархом Александром Онищенко.

Николай Щур родом из Донецка. Был вице-президентом Федерации бокса Киева. Владелец сети МАФов. До свадьбы с Онопко жил в гражданском браке с бывшей женой нардепа Нестора Шуфрича моделью Натальей Вороной.